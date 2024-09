Moja babcia nie wyrzuca łupin po orzechach włoskich. Robi z nich miksturę na zdrowie i urodę

Orzechy włoskie to prawdziwa skarbnica zdrowia i smaku. Ich miłośnicy o tej porze roku mogą zajadać się nimi do woli. Są doskonałym dodatkiem do wielu potraw. Można je dodawać do sałatek, wypieków, deserów, a także spożywać samodzielnie jako zdrową i niezwykle smaczną przekąskę. Co więcej, można też wykorzystać skorupki po nich, a więc nic się nie zmarnuje.

Jak zrobić napar z łupin orzecha włoskiego? Przepis

Większość z nas po obraniu orzechów włoskich bez zastanowienia wyrzuca ich skorupki. Okazuje się, że to błąd, ponieważ można je wykorzystać na kilka sposobów. Pierwszy z nich polega na przygotowaniu specjalnego naparu. Doskonale zadziała on na zdrowie, ale także na nasz wygląd. Taka herbata z łupin pomoże w zwalczaniu stanów zapalnych, wspiera układ odpornościowy, posiada właściwości przeciwzapalne, a także złagodzi kaszel i katar. Dodatkowo poprawia stan skóry, wzmacnia włosy oraz paznokcie.

Przepis: Napar z łupin po orzechach włoskich Napar z łupin po orzechach włoskich zrobicie w ciągu kilku chwil Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 3 Składniki 6 łupin orzechów włoskich

1/2 cebuli

1 łyżka miodu Sposób przygotowania Przygotowanie łupin orzecha włoskiegoNajpierw dokładnie umyjcie skorupki orzechów włoskich, a następnie wrzućcie do garnka. Dodajcie również pokrojoną cebulę. Gotowanie miksturyWszystkie składniki w garnku zalejcie 3 szklankami wody i gotujcie przez około 10-15 minut pod przykryciem. Napar odstawcie później, by ostygł i przecedźcie całość. Na koniec dodajcie miód.

Gotowy napar z łupin orzecha włoskiego możecie pić trzy razy dziennie po jednej szklance. Możecie dodać do niego też na przykład kawałek świeżego imbiru. Może spróbujecie przyrządzić też nalewkę z łupin orzecha włoskiego. Ciekawym pomysłem jest także zrobienie naparu z liści orzecha włoskiego.

Jak jeszcze wykorzystać łupiny orzecha włoskiego?

Napar czy nalewka z łupin orzecha włoskiego to jednak nie koniec pomysłów na ich wykorzystanie. Możecie także przygotować z nich kosmetyki, a dokładnie płukankę do włosów, dzięki której uzyskają one piękną, intensywną barwę i ciemniejszy odcień. Taki specyfik stosowały już nasze babcie. Łupiny orzecha włoskiego należy zalać wrzątkiem i gotować przez około 30 minut, a następnie odcedzić i odstawić do ostygnięcia.

To jednak nie koniec, ponieważ łupiny orzecha włoskiego z powodzeniem można także wykorzystać jako nawóz – posiadają one w swoim składzie wiele mikroskładników, a przez to wzmacniają rośliny. Możecie użyć ich też w celach dekoracyjnych, przygotowując na przykład ozdoby świąteczne.

