Przestałam wyrzucać skórki po tych owocach. Oszczędzam, sprytnie je wykorzystując

Cytrusy są bogate w witaminę C, która jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego. Regularne spożywanie tych owoców może pomóc w zapobieganiu przeziębieniom i grypie. Jesień jest więc czasem, gdy chętnie sięgamy właśnie po te owoce. Okazuje się, że po ich zjedzeniu można wykorzystać też skórki z cytrusów. Patent ten pokochają zwłaszcza osoby żyjące w duchu „zero waste”.

Jak wykorzystać skórki z cytrusów?

Skórki z mandarynek, pomarańczy czy cytryn można ciekawie wykorzystać. Świetnie sprawdzą się one między innymi jako naturalne środki czystości. Takie skórki po cytrusach mają działanie antybakteryjne i odtłuszczające. Możecie zrobić z nich środek czyszczący. Wystarczy, że skórki z cytrusów włożycie do słoika, zalejecie octem i zamkniecie szczelnie na około tydzień (skórki powinny być zalane w całość). Później musicie przelać taki naturalny środek czystości do atomizera.

Skórki cytrusów możecie też wykorzystać do usuwania kamienia – będą odpowiednie, by przetrzeć nimi na przykład stalowy zlewozmywak czy armaturę łazienkową. W ten sposób pozbędziecie się nieestetycznego osadu. Pomogą też na nieprzyjemny zapach – można nimi przecierać na przykład półki lodówki, które „wchłonęły” woń jedzenia. Sprawdzą się też do dezynfekcji desek do krojenia.

Inne patenty na wykorzystanie skórek po cytrusach

Skórek po pomarańczach, grejpfrutach, cytrynach czy mandarynkach można użyć też jako naturalnego odświeżacza powietrza. Będzie miał cudownie orzeźwiającą woń i jest naprawdę prosty w przygotowaniu. Możecie też zmieszać skórki pomarańczy z goździkami. Warto wtedy dodać też ekstrakt z wanilii i laskę cynamonu. Całość należy zagotować, odcedzić i przelać do butelki z atomizerem. Ciekawym pomysłem jest również zrobienie specjalnych zapachowych saszetek i wypełnienie ich ususzonymi skórkami po cytrusach – warto porozwieszać je w miejscach, gdzie przykre zapachy występują najczęściej.

Możecie przygotować też kandyzowane skórki, które doskonale sprawdzą się w wypiekach. Można również dodać je do herbaty, by nadać jej wyjątkowego smaku. Z wysuszonej i startej skórki z cytryny możecie z kolei zrobić pieprz cytrynowy – wystarczy odpowiednio przygotowaną skórkę zmieszać z pieprzem i odstawić na kilka dni. Skórki z cytrusów można położyć też na dnie kosza na śmieci – będą maskować nieprzyjemny zapach. Zobaczcie też, jak wykorzystać łupiny po orzechach włoskich i do czego użyć obierek z jabłek.

