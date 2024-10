Nie zdążyłeś kupić masła? Nic straconego. W Lidlu dostaniesz je za półdarmo, ale tylko przez 1 dzień

O tym, że masło się przydaje nie trzeba nikogo przekonywać. To świetne smarowidło do pieczywa, a także składnik wielu słodkich wypieków. Można je również wykorzystać jego zagęszczacz do sosów i zup oraz składnik obowiązkowy kremowego piure ziemniaczanego. Nic nie stoi również na przeszkodzie, by sięgnąć po ten tłuszcz podczas smażenia. Jajecznica i omlety przyrządzane na maśle rozpływają się w ustach. Zyskują na smaku oraz delikatności.

Jak widzisz sposobów na spożytkowanie masła nie brakuje. Warto więc zawsze mieć je pod ręką. Teraz nadarza się świetna okazja, by uzupełnić kuchenne zapasy, a jednocześnie odciążyć domowy budżet. Lidl przygotował specjalną ofertę na tanie masło. Możesz dostać je za półdarmo. Wystarczy, że spełnisz trzy banalnie proste warunki.

Dobre masło za półdarmo w Lidlu – warunki oferty

Pierwszy warunek, jaki trzeba spełnić, by otrzymać masło za półdarmo w Lidlu, dotyczy posiadania aplikacji Lidl Plus. Z promocji będą mogli skorzystać wyłącznie klienci, którzy zainstalują oprogramowanie na swoim telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym, a następnie zeskanują je przy kasie i aktywują specjalny kupon dostępny w aplikacji. Na szczęście żadne z przywołanych wyżej zadań nie zajmuje wiele czasu i nie generuje dodatkowych kosztów.

Drugi warunek to zakup konkretnego produktu. Chodzi o masło marki Pilos. Musisz nabyć trzy kostki o wadze 200 gramów. Wtedy cena jednej sztuki zmniejszy się o 50 procent. Zapłacisz za nią 3 złote i 69 groszy. Promocja ma jednak pewne ograniczenia. Obowiązuje limit: 3 produkty na kupon. Oznacza to, że jeden klient nie może kupić ani więcej ani mniej niż trzy kostki masła po obniżonej cenie. Niedostosowanie się do tego wymogu sprawi, że cena tłuszczu wzrośnie do 7 złotych i 49 groszy.

Ostatni warunek promocji na masło wskazuje na konieczność dokonania zakupu masła w konkretnym dniu. Akcja obowiązuje bowiem tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy w piątek, 4 października 2024 roku.

Jak mrozić masło?

Nie wiesz, co zrobić z takim zapasem taniego masła? Jeśli wiesz, że nie zużyjesz całego tłuszczu w najbliższym czasie, zamroź go. Dzięki temu zachowa świeżość na dłużej, a ty nie zmarnujesz wydanych pieniędzy. Jak to zrobić? Podziel produkt na mniejsze porcje i przełóż do torby przeznaczonej do mrożenia. Przechowuj ją z dala od artykułów spożywczych wydzielających intensywne zapachy. Pamiętaj, by zapisać na opakowaniu datę. Dzięki temu będziesz wiedzieć, kiedy dokładnie masło trafiło do zamrażarki i ile masz czasu na jego wykorzystanie. Najlepiej zużyć je w ciągu 6 miesięcy od momentu zamrożenia.

