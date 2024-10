Polacy uwielbiają tę rybę. Nie wiedzą, że zagraża zdrowiu. Dietetyk wskazuje, kiedy lepiej jej unikać

Doktor Hanna Stolińska od lat popularyzuje wiedzę na temat zdrowego odżywiania. Podpowiada co zrobić, by zdrowo i skutecznie schudnąć. Wskazuje, jakie produkty warto włączyć do codziennego menu. Podpowiada też, czego lepiej unikać. W jednym z postów opublikowanych w mediach społecznościowych zwróciła uwagę na lubianą i popularną rybę. Ekspertka ostrzega przed jej spożyciem.

Ryba maślana może być groźna dla zdrowia

Dietetyk Hanna Stolińska porusza w swoim wpisie kwestię szkodliwości ryby maślanej (masłowej). To zbiorcza nazwa różnych gatunków, takich jak na przykład błyszczyk, żuwak brazylijski, kostropak czy eskolar. Charakteryzuje je delikatne i smaczne mięso o dużej zawartości tłuszczu. Dostarczają też sporych ilości białka i witamin (między innymi A, D i K). Dietetycy i specjaliści mają jednak co do nich poważne zastrzeżenia. Najwięcej kontrowersji budzą dwie ostatnie z wymienionych wyżej ryb.

W składzie mięsa kostropaka i eskolara znajdują się bowiem estry woskowe, które są źle trawione przez ludzki organizm i mogą wywołać wiele negatywnych konsekwencji zdrowotnych. Dlatego są uznawane za niebezpieczne. Ich spożycie w formie surowej nierzadko prowadzi do powstania nieprzyjemnych objawów. Do najczęściej zgłaszanych dolegliwości należą: bóle brzucha, bóle głowy, nudności, wymioty oraz zmiany skórne (wysypka, świąd, zaczerwienienie). Innym dość charakterystycznym symptomem zatrucia jest tak zwana biegunka tłuszczowa (częste oddawanie oleistego stolca o pomarańczowym lub żółtym zabarwieniu. Pierwsze niepokojące sygnały ze strony organizmu można zauważyć już po 2-4 godzinach od spożycia ryby. Szczególną ostrożność powinny zachować zwłaszcza dzieci, kobiety w ciąży, seniorzy oraz osoby z przewlekłymi chorobami układu pokarmowego.

Ryba maślana – jeść czy nie jeść?

Warto zrezygnować z jedzenia ryby w formie surowej, na przykład w sushi. Najlepiej włączać do jadłospisu mięso poddane obróbce termicznej w niewielkich ilościach. „Długie gotowanie czy grillowanie niszczy [szkodliwe – przyp. red.] estry i wtedy ta ryba jest bezpieczna” – zauważa doktor Hanna Stolińska. Trzeba jednak podkreślić, że w trakcie wskazanych procesów traci ona również znaczną część wartości odżywczych.

Niektóre kraje, takie jak na przykład Japonia czy Włochy, wycofały kostropaka i eskolara ze sprzedaży i zakazały serwowania tych gatunków ryby maślanej w restauracjach z uwagi na ich szkodliwe właściwości. W Polsce wciąż są dostępne i cieszą się niemałą popularnością. Warto jednak na nie uważać.

