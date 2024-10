Nigdy nie kupujcie takich cytryn, tylko niepotrzebnie przepłacicie. Ważny jest 1 szczegół

Cytryna, która jest bogata w witaminę C, to nie tylko smaczny, ale i zdrowy dodatek do diety. Jej sok wspomaga trawienie, wzmacnia odporność i dodaje energii. W kuchni możemy cytrynę wykorzystać na wiele sposobów, dodając do herbaty, robiąc klasyczną lemoniadę, oryginalne dressingi do sałatek czy pyszne desery. Najpierw jednak trzeba wybrać odpowiednie cytryny.

Jakich cytryn lepiej nie kupować?

Kupowanie cytryn o twardej skórce tak naprawdę wiąże się z niepotrzebnym wydatkiem. Takie cytryny są cięższe, przez co ich waga jest większa, a to z kolei przekłada się na wyższą cenę. W parze z nią wcale jednak nie idzie jakość. Grubsza skórka oznacza nie tylko mniej miąższu, ale też mniejszą ilość soku, który jest przecież najważniejszy. Wybierając cytryny o cieńszej skórce, zapłacicie mniej i otrzymacie więcej soku z cytryny.

Warto też zwrócić uwagę na ich kolor – intensywnie żółte cytryny zazwyczaj są najbardziej soczyste. Pamiętajcie jednak, by nie kupować cytryn „gąbczastych” i zbyt miękkich. Wybierając te owoce, zwracajcie też uwagę na kraj ich pochodzenia – te z Europy spędzają mniej czasu w transporcie niż cytryny z Afryki, a to oznacza, że są one zrywane z drzewa już bardziej dojrzałe.

Jak przechowywać cytryny, by przedłużyć ich świeżość?

Jeśli chcecie, żeby cytryna zachowała swoją świeżość przez dłuższy czas – włóżcie ją do lodówki. Możecie przechowywać cytryny w ten sposób zarówno w całości, jak i pokrojone. Jeśli jednak cytryna jest pokrojona – owińcie ją wcześniej folią aluminiową – zapobiegnie to jej wysychaniu. Innym sposobem jest umieszczenie całych cytryn w misce z wodą i wstawienie do lodówki. Woda zapobiega wysychaniu skórki i przedłuża świeżość owoców. Dodatkowo jest „izolacją” przed powietrzem, przez co zapobiega rozwojowi pleśni.

Jeśli jednak zamierzacie wykorzystać cytrynę w ciągu dwóch dni – możecie przechowywać ją w temperaturze pokojowej. Ważne jest też, by trzymać te cytrusy z dala od innych owoców. Cytryny wydzielają etylen, który przyspiesza dojrzewanie innych owoców. Dlatego najlepiej przechowywać je oddzielnie, z dala od bananów, jabłek czy awokado. Sprawdźcie też, co zrobić, żeby wycisnąć więcej soku z cytrusów – ta sztuczka ułatwi wam życie.

