Większość Polaków kupuje ten ser. Dietetyczka ostrzega: jest wysokoprzetworzony i bardzo kaloryczny

Świat serów jest niezwykle bogaty i różnorodny. Różnią się one nie tylko smakiem, ale także konsystencją, zapachem i sposobem produkcji. Sery doskonale sprawdzają się jako dodatek do kanapek, sałatek czy makaronów, ale większość z nich świetnie smakuje też „solo”, jako samodzielna przekąska. Okazuje się jednak, że jednego rodzaju sera zdecydowanie powinniśmy unikać, ponieważ jego jedzenie niekorzystnie wpływa na nasze zdrowie.

Unikajcie jedzenia tego sera

„Tego sera lepiej nie kupuj” – tymi słowami dietetyczka kliniczna Anna Jędrej ostrzega przed serkami topionymi, czyli produktem, który dość często gości na naszych stołach. Choć są smaczne, to nie powinniśmy jadać ich w dużej ilości. W przeciwnym razie może się to negatywnie odbić na naszym zdrowiu.

Jest to produkt wysokoprzetworzony, bardzo kaloryczny, zawierający znaczne ilości tłuszczu nasyconego i ubogi w składniki odżywcze. Produkowany jest z niewielkiej ilości sera, a dominują w nim tłuszcze trans i utwardzacze – wyjaśnia specjalistka.

Ekspertka zauważyła również, że jedzenie takich serków topionych może negatywnie odbijać się na naszych jelitach, ale też wpływać na wchłanianie składników mineralnych.

Użyte do jego produkcji topniki w połączeniu z wysoką temperaturą powodują powstawanie nizyny – naturalnego antybiotyku, który może zaburzać mikroflorę jelit. Kolejny dodatek o złej reputacji to fosforany, które blokują wchłanianie składników mineralnych, między innymi wapnia i żelaza – powiedziała dietetyczka.

Specjalistka zaapelowała również, żeby unikać jedzenia takich serków topionych, a już na pewno nie podawać ich małym dzieciom.

Jakie są najzdrowsze rodzaje serów?

Sery to najczęściej wybierany produkt białkowy w naszej diecie. Warto więc postawić na te, których jedzenie pozytywnie wpłynie na funkcjonowanie naszego organizmu. Sery, z uwagi na różne sposoby produkcji, różnią się od siebie zawartością tłuszczu, a to z kolei przekłada się na ich kaloryczność. Najzdrowsze rodzaje sera charakteryzują się niską zawartością energetyczną, a także sporą ilością białka i wapnia. Warto więc jeść chude i półtłuste twarogi. Do swojej codziennej diety dobrze jest też włączyć:



serki wiejskie,

sery homogenizowane,

sery żółte półtłuste,

ser ricotta,

ser mozzarella.

Sprawdźcie też, jak jedzenia sera wpływa na waszą talię i czy może ono pomóc w odchudzaniu. Niektórzy z kolei mogą być ciekawi tego, jakie sery można jeść przy nietolerancji laktozy.

