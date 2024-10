Zrób to z kurkumą, a wzmocnisz jej działanie. Wystarczy jeden prosty zabieg

Swoje dobroczynne działanie kurkuma zawdzięcza kurkuminie. To jeden z najbardziej aktywnych związków roślinnych występujących w przyrodzie. Usprawnia krążenie krwi w organizmie. W efekcie niweluje uczucie zimna i rozgrzewa. Sprawia, że ciepło szybciej rozchodzi się po ciele. Na tym jednak lista jej cennych właściwości wcale się nie kończy. Poznaj je wszystkie i sprawdź, co zrobić, by wzmocnić dobroczynne działanie kurkumy.

Jak kurkuma wpływa na organizm?

Kurkuma ma właściwości antybakteryjne. Wzmacnia odporność i wspomaga organizm w walce z infekcjami. Redukuje stany zapalne i hamuje szkodliwą aktywność wolnych rodników. Tym samym zapobiega uszkodzeniom komórek, spowalnia procesy starzenia i obniża stężenie glukozy we krwi. Zmniejsza też poziom „złego cholesterolu”. Dlatego odgrywa ważną rolę w profilaktyce cukrzycy oraz chorób układu krążenia, takich jak na przykład nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, czy zawał serca.

Kurkuma wywiera również pozytywny wpływ na układ pokarmowy. Wzmaga wydzielanie żółci, dzięki czemu ułatwia trawienie tłuszczów oraz ciężkostrawnych potraw. Zapobiega powstawaniu złogów w drogach żółciowych. Niweluje też różne dolegliwości gastryczne, między innymi bóle brzucha, wzdęcia czy zaparcia. Poza tym stymuluje pracę jelit. Należy podkreślić, że ta złota przyprawa nasila termogenezę. To proces wytwarzania ciepła przez organizm. W rezultacie zwiększa ilość wydatkowanej energii i przyspiesza spalanie kalorii. Może więc wspomóc utratę nadprogramowych kilogramów.

Co więcej, niektóre badania sugerują, że kurkuma może hamować namnażanie patologicznie zmienionych komórek, a co za tym idzie hamować rozwój chorób nowotworowych i zmniejszać ryzyko powstawania przerzutów. Nadal jednak nie znaleziono wystarczających dowodów naukowych na potwierdzenie wymienionych wyżej tez.

Jak wzmocnić dobroczynne działanie kurkumy?

Istnieje bardzo prosty sposób, by wzmocnić działanie kurkumy. Wystarczy połączyć ją z czarnym pieprzem. Zawarta w nim piperyna spowalnia działanie enzymów odpowiadających za rozkład kurkuminy w wątrobie i jelitach. W efekcie zwiększa biodostępność związku i sprawia, że jest lepiej przyswajany przez organizm. Ułatwia jego wchłanianie, a także wzmaga dobroczynny wpływ, jaki wywiera na tkanki.

Do czego dodawać kurkumę z pieprzem?

„Duet” kurkumy i czarnego pieprzu doskonale sprawdza się jako składnik wielu różnych potraw. Doskonale pasuje zarówno do dań mięsnych, jak i tych na bazie warzyw. Wzbogaca także smak ryżu i makaronu. Możesz go z powodzeniem dodawać do różnego rodzaju napojów. Co więcej, przyprawy są wspaniałą bazą rozgrzewających naparów czy koktajli.

Czytaj też:

Dodaję tę przyprawę do mleka i robię „eliksir zdrowia”. Niezawodny w walce z przeziębieniemCzytaj też:

Polacy przepłacają za te produkty. Katarzyna Bosacka radzi, jak można sporo zaoszczędzić