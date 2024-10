Polacy przepłacają za te produkty. Katarzyna Bosacka radzi, jak można sporo zaoszczędzić

Ryż i kasza to niezastąpione składniki wielu potraw. W dodatku są one doskonałym źródłem węglowodanów, które dostarczają nam energii, a także wielu innych cennych składników odżywczych. Możemy je przyrządzić na słodko i słono, łącząc z różnymi warzywami, mięsem czy owocami. Produkty te często kupujemy pakowane w osobne woreczki, a to okazuje się błędem.

Katarzyna Bosacka mówi, jak zaoszczędzić na ryżu i kaszy

Katarzyna Bosacka w opublikowanym przez siebie nagraniu na Instagramie wyjaśniła, dlaczego ryż lub kasza sprzedawane luzem są lepsze od tych pakowanych w torebki. Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, jest różnica w cenie. Produkty w torebkach zazwyczaj są niemal dwa razy droższe.

Jak oszczędzić na zakupach? Zdecydowanie wybierajmy produkty sypkie. Ryż czy kaszę kupujmy po prostu w kilogramowych opakowaniach, a nie torebkach foliowych – mówi specjalistka.

Katarzyna Bosacka podała również przykład takiej różnicy w cenie, wyjaśniając, że ryż pakowany „luzem” kosztuje 4 zł 70 gr za kilogram, natomiast cena ryżu w torebkach to 10 zł 40 gr. Drugim powodem są względy zdrowotne.

Przede wszystkim, kiedy gotujemy taki ryż czy kaszę, no to gotujemy również plastik, a plastik jak wiadomo, nie jest najbezpieczniejszy dla naszego zdrowia – zauważyła Katarzyna Bosacka.

Ekspertka zwróciła uwagę, że torebki plastikowe często zawierają bisfenol A (BPA) lub jego zamiennik, taki jak bisfenol S (BPS). Są to substancje, które mogą przenikać do żywności (szczególnie pod wpływem wysokiej temperatury) i powodować między innymi zaburzenia hormonalne. Dodatkowo ryż czy kasza pakowane luzem są bardziej przyjazne dla środowiska (nie generują dużych ilości plastiku), a także są produktami wyższej jakości (często też świeższymi).

Jak zaoszczędzić na zakupach spożywczych? Najważniejsze zasady

Żeby zaoszczędzić na zakupach spożywczych, przede wszystkim planujcie posiłki i róbcie listę zakupów – dzięki temu unikniecie kupowania zbędnych produktów i z łatwością zmieścicie się w zaplanowanym budżecie. Ważne jest również, by porównywać ceny produktów w różnych sklepach, ponieważ często można znaleźć naprawdę bardzo atrakcyjne promocje. Dobrym pomysłem jest też kupowanie produktów sezonowych – często są one tańsze, ale też świeże i po prostu smaczniejsze.

Pamiętajcie też, żeby nie robić zakupów spożywczych wtedy, gdy jesteście głodni – w przeciwnym razie będziecie kupować niepotrzebne produkty, pod wpływem chwilowego apetytu. Warto również korzystać z aplikacji, które pomagają porównywać ceny, znaleźć promocje i zarządzać listą zakupów. Zwracajcie też uwagę na produkty spoza zasięgu waszego wzroku, ponieważ z reguły te najbardziej eksponowane są często po prostu droższe. Sprawdźcie też, jakie błędy podczas zakupów utrudniają zdrowe odżywianie – popełnia je bardzo wielu z nas.

Czytaj też:

Zamiast owsianki jem teraz to zdrowe ziarno. Reguluje mi poziom cukru i nie podjadamCzytaj też:

To najgorszy błąd podczas gotowania jajek. Unikajcie go, a skorupka już nigdy nie popęka