Już nie wyrzucam suchych skórek od chleba. Robię z nich ekspresową i chrupiącą przekąskę

Większość z nas czuje niechęć do wyrzucania chleba, zwłaszcza że coraz częściej zwraca się uwagę na problem marnowania żywności. Zdarza się, że zostaną nam jedynie suche skórki od chleba – problem ten dotyczy zwłaszcza osób, które mają małe dzieci, które nie zjadają tej twardszej części pieczywa. Czasem skórki po chlebie zostają, ponieważ po prostu nie mamy na nie ochoty. Niektórzy z kolei środek chleba wykorzystują do zagęszczenia kremowych zup. Co jednak zrobić ze skórką? Wcale nie musi się ona marnować. Ten patent z pewnością spodoba się osobom żyjącym w duchy „zero waste”.

Jak wykorzystać suche skórki od chleba?

Jest bardzo prosty sposób na to, by nie marnować jedzenia i wykorzystać suche skórki od chleba. Możecie przygotować z nich bardzo smaczną i chrupiącą przekąskę. Koniecznie zadbajcie o to, by podawać ją jeszcze ciepłą. Najlepiej będzie ona smakować z domowym sosem czosnkowym.

Przepis: Przekąska z czerstwego chleba Ze skórek chleba możecie zrobić naprawdę smaczną i aromatyczna przekąskę Kategoria Dodatek Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 20 min. Liczba porcji 1 Składniki skórki suchego chleba (lub suchy chleb)

1/3 szklanki mleka

szczypta soli

1 łyżeczka oregano (lub tymianek, bazylia) Sposób przygotowania Przygotowanie skórek chlebaNajpierw wlejcie do garnka mleko, wsypcie przyprawy i wymieszajcie całość. Namoczcie w mleku z przyprawami skórki od chleba, by lekko nasiąkły. Pieczenie skórek chlebaUłóżcie skórki chleba na blaszce i pieczcie w 180 stopniach Celsjusza przez około 15-20 minut – do momentu, aż skórki będą chrupiące i zarumienione. Podajcie jeszcze ciepłe.

Co można zrobić z czerstwego pieczywa?

Chleb, który jest jeszcze dobry, ale już czerstwy, nie nadaje się do zrobienia z niego kanapek, ponieważ będą one po prostu niesmaczne. Taki chleb również możecie wykorzystać na wiele sposobów. Najbardziej popularną metodą jest zrobienie grzanek w piekarniku, które będą idealne na śniadanie czy kolację. Wystarczy, że posmarujecie kromki chleba masłem czosnkowym i ułożycie na nich ser oraz plasterki pomidora lub cukinii. Chleb z zapieczonym serem możecie też jedynie posypać ziołami, żeby był bardziej aromatyczny. Możecie zrobić też na przykład malutkie grzanki, które będą idealnie pasowały do kremowych zup i sałatek.

To jednak nie wszystko, ponieważ takie pieczywo idealnie sprawdzi się, żeby przygotować z niego klasyczne tosty. W tym wypadku możecie je podać też na słodko, na przykład z dżemem. Możecie przyrządzić również tosty francuskie, czyli suche kromki chleba obtoczyć w roztrzepanym jajku i podsmażyć. Z czerstwego, razowego chleba można przygotować też kwas chlebowy, czyli napój o bardzo specyficznym smaku. Sprawdźcie też inne pomysły na to, co zrobić z czerstwym chlebem – możliwości jest naprawdę wiele.

