Już 2 gramy dziennie rujnują organizm. Mnóstwo Polaków notorycznie włącza ten składnik do diety

Izomery trans to nic innego jak nienasycone kwasy tłuszczowe typu trans. Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, że związki te, zwane potocznie tłuszczami trans, na stałe zagościły w przemyśle spożywczym. Niektóre z nich występują w przyrodzie naturalnie, ale zdecydowana większość powstaje w procesie utwardzania (uwodorniania) olejów roślinnych. Zapewniają one produktom spożywczym większą trwałość i lepszą konsystencję. Jednocześnie rujnują zdrowie. Sprawdź, dlaczego należy ich unikać.

Jak tłuszcze trans działają na organizm?

Tłuszcze trans wywierają bardzo negatywny wpływ na cały organizm. Zmieniają skład błon komórkowych. W efekcie naczynia krwionośne stają się znacznie mniej elastyczne. Ich ściany ulegają zgrubieniu i twardnieją. To zaś zwiększa ryzyko rozwoju miażdżycy. Związki te zaburzają również równowagę między „dobrym” a „złym” cholesterolem, co sprzyja wystąpieniu wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład udar mózgu, choroba niedokrwienna serca czy zawał mięśnia sercowego.

Tłuszcze trans odgrywają również istotną rolę w powstawaniu stresu oksydacyjnego. To stan, w którym wolne rodniki przeważają nad przeciwutleniaczami. Ta nierównowaga niesie za sobą wiele negatywnych konsekwencji. Przyspiesza procesy starzenia. Uszkadza komórki i osłabia odporność. Prowadzi też do rozwoju stanów zapalnych, co z kolei sprzyja występowaniu nowotworów. Udowodniono, że nadmierne spożywanie tłuszczów trans zwiększa ryzyko zachorowania między innymi na raka prostaty i raka jelita grubego.

W dodatku tłuszcze trans mogą osłabiać wrażliwość komórek na insulinę. Związki te źle działają również na układ pokarmowy. Uszkadzają wątrobę i zaburzają mikroflorę jelit. Zwiększają liczebność patogennych drobnoustrojów i niszczą pożyteczne bakterie. Brak równowagi między mikroorganizmami zasiedlającymi układ pokarmowy skutkuje wieloma problemami zdrowotnymi, między innymi pogorszeniem funkcji poznawczych.

Gdzie występują tłuszcze trans? Tych produktów unikaj

Izomery trans można znaleźć w wielu artykułach spożywczych. Mają je w swoim składzie między innymi serki topione, frytury do smażenia, margaryny, wyroby cukiernicze oraz czekoladopodobne, a także zupy i sosy w proszku. Spore ilości tych związków skrywa w sobie również żywność typu fast food.

Jeśli chcesz sprawdzić, czy produkt, który zamierzasz kupić, zawiera tłuszcze trans, dokładnie przeczytaj etykietę danego towaru, zanim włożysz go do koszyka. Zwróć uwagę na takie określenia jak częściowo utwardzane lub częściowo uwodornione oleje roślinne. Wskazują na użycie tłuszczów trans. Jeśli je zobaczysz, lepiej odłóż artykuł z powrotem na półkę. Udowodniono, że nawet spożywanie niewielkich ilości tłuszczów trans dziennie (około 2 gramów) niszczy organizm.

