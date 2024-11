Dla wielu Polaków to tylko dodatek do zupy. Ja robię z niej napój na odporność i piękną cerę

Natka pietruszki to nie tylko ozdoba potraw, ale przede wszystkim cenny składnik, który dodaje naszym daniom wyjątkowego smaku i aromatu. Jest bogata w witaminy, minerały i przeciwutleniacze, przez co jest niezwykle wartościowa dla naszego zdrowia. Można przygotować z niej też specjalny napój, który polepszy funkcjonowanie naszego organizmu. Będzie on gotowy dosłownie w kilka minut.

Jakie właściwości ma natka pietruszki?

Natka pietruszki wzmacnia odporność (jest cennym źródłem witaminy C), poprawia trawienie, działa przeciwzapalnie, a także moczopędnie. Regularne spożywanie natki pietruszki może pomóc w zapobieganiu wielu chorobom, takim jak anemia czy choroby serca. Jej spożywanie jest polecane szczególnie osobom, u których występuje podwyższony poziom cholesterolu, a także wysokie ryzyko rozwoju chorób serca. Jest również świetnym źródłem żelaza, które jest niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Natka pietruszki jest bogata także w witaminę A, która przyczynia się do utrzymywania prawidłowego stanu naskórka, ale jest też niezbędna do prawidłowego widzenia. W natce pietruszki możemy znaleźć też potas, który wpływa na odpowiednie działanie gospodarki wodno-elektrolitowej.

Jak zrobić napój z natki pietruszki?

Regularne picie takiego napoju oczyszcza i tonizuje organizm, poprawiając stan naszej cery, a do tego wzmacnia odporność. Żeby przygotować taki napój, wystarczy posiekać natkę pietruszki na mniejsze kawałki, wrzucić do blendera kielichowego, dolać wody i całość zblendować. Jeśli nie odpowiada wam smak tego napoju, śmiało możecie dodać do niego cytrynę lub limonkę, które wzmocnią jego działanie proodpornościowe. Ciekawym dodatkiem będą też gruszki, jabłka oraz sok pomarańczowy. Możecie dodać również odrobinę miodu lub syropu z agawy.

Jak wykorzystać natkę pietruszki w kuchni?

Natka pietruszki ma przyjemny smak i szerokie możliwości wykorzystania w kuchni. Doskonale komponuje się z zupami, takimi jak na przykład pomidorowa. Dodaje im świeżości i głębi smaku. Można ją również dodać do sosów, na przykład do pesto, a także różnego rodzaju dań makaronowych. Drobno posiekana natka pietruszki świetnie pasuje jako ozdoba do ryb czy mięs. Można nią posypać gotowe danie tuż przed podaniem. Natka pietruszki to też doskonały dodatek do sałatek. Świeża i chrupiąca nada im ciekawego smaku. Możecie przygotować też ziołowe masło z posiekaną natką pietruszki ulubionymi ziołami. Natka pietruszki będzie również wartościowym dodatkiem do różnego rodzaju koktajli. Koniecznie sprawdźcie też trik na przechowywanie pietruszki – dzięki niemu wytrzyma nawet kilka tygodni.

