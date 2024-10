Ta kasza rzadko gości na talerzach Polaków, a świetnie reguluje cukier. Pasuje nie tylko do obiadu

Poszukując pomysłów na zdrowe posiłki, często stawiamy na produkty, które dostarczą mnóstwa składników odżywczych. Egzotyczne superfood jednak bywają drogie i trudno dostępne. Tymczasem w polskich sklepach znaleźć możemy np. kaszę gryczaną, która nie tylko jest tania, ale też uniwersalna i smaczna. Korzyści płynące z jej jedzenia będą nieocenione.

Dlaczego warto sięgać po kaszę gryczaną?

Kasza gryczana otrzymywana jest z nasion gryki. W polskiej kuchni zazwyczaj pojawia się jako dodatek obiadu z mięsem. Niestety zwykle jest to gotowane ziarno prażone, które ma charakterystyczny, lekko orzechowy smak, ale nie jest aż tak cenne, jak kasza gryczana biała. Z tego powodu w swojej kuchni mam zawsze niepaloną wersję taniego produktu. Obfituje on m.in. w niezbędne dla prawidłowej pracy układu nerwowego witaminy z grupy B, korzystnie wpływający na nastrój i prace mięśni magnez oraz budujące odporność cynk i mangan.

W zdrowym ziarnie znajdziesz również chroniące organizm przed działaniem wolnych rodników flawonoidy oraz białko roślinne o składzie zbliżonym do białka pochodzącego z roślin strączkowych. To oznacza, że jedząc kaszę gryczaną, możesz zapobiegać rozwojowi nowotworów oraz dostarczyć sobie istotnych dla organizmu aminokwasów. A to jeszcze nie koniec zalet sięgania po ten tani produkt.

Jak kasza gryczana wpływa na cukier?

Kasza gryczana ma niski indeks glikemiczny. Jej spożycie nie wiąże się zatem z dużymi wzrostami poziomu glukozy we krwi, a tym samym pozwala na uniknięcie gwałtownych skoków poziomu u insuliny. Co więcej, w zdrowym ziarnie znajdziesz też sporo błonnika, który spowalnia wchłanianie węglowodanów. To również pomoże ustabilizować poziom glukozy po posiłku. Podobne działanie wykaże także wspomniane wcześniej roślinne białko. Jeśli zatem szukasz produktu, który będzie dobry dla osób z cukrzycą, kasza gryczana będzie idealna. A jeszcze możliwości jej podania jest bardzo dużo.

Jak podawać kaszę gryczaną?

Kasza gryczana pasuje do wielu dań. Podaj ją z duszonymi lub gotowanymi na parze warzywami i chudym mięsem, a uzyskasz znakomity, sycący obiad. Połącz z jajkiem sadzonym lub gotowanym w koszulce, a taki zestaw będzie robił za kolację. Ugotuj na mleku z dodatkiem przypraw korzennych i serwuj z sezonowymi owocami, a takie śniadanie skusi nawet wybrednych. To tylko kilka smacznych opcji. Polecam eksperymentować, dodając ugotowane na sypko ziarno do sałatek, kotletów, zup i innych ulubionych posiłków.

Czytaj też:

Zamiast owsianki jem teraz to zdrowe ziarno. Reguluje mi poziom cukru i nie podjadamCzytaj też:

Polacy pomijają te liście, a to cenny superfood. Pomaga wzmocnić odporność i chroni przed chorobami