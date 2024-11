Polacy omijają „truskawkową gruszkę” w sklepie. To błąd, bo pomaga na serce i ma mało kalorii

Wielu z nas podczas zakupów stawia na owoce, które są nam powszechnie znane. Warto jednak to zmienić. Odkrywanie nowych smaków to nie tylko przyjemność, ale także inwestycja w zdrowie. Niektóre egzotyczne owoce zawierają wiele witamin i minerałów, których może brakować w naszej codziennej diecie. Jednym z takich bardzo wartościowych owoców jest pitaja, znana również jako smoczy owoc lub truskawkowa gruszka. Jest to egzotyczny owoc jednego z gatunków kaktusa. Ma łagodny, lekko orzeźwiający, słodkawy smak.

Jakie właściwości zdrowotne ma pitaja?

Pitaja ma szereg właściwości zdrowotnych. Wysoka zawartość witaminy C sprawia, że pitaja skutecznie wzmacnia odporność organizmu, chroniąc go przed infekcjami. Dodatkowo pitaja ma silne właściwości przeciwutleniające, które neutralizują wolne rodniki, chroniąc komórki przed uszkodzeniem, a także spowalniając procesy starzenia się komórek. Z kolei błonnik zawarty w pitai poprawia perystaltykę jelit, zapobiega zaparciom i wspiera zdrową florę bakteryjną. Dodatkowo ten „smoczy owoc” składa się w 80 procentach z wody. Jest to też niskokaloryczna przekąska – zawiera 60 kcal na 100 gramów, dlatego z powodzeniem można ją włączyć do diety odchudzającej. Pitaję można spożywać na surowo, a także w postaci soków, dżemów lub przetworów.

„Smoczy owoc” dobrze działa na serce

Nasiona „smoczego owocu” zawierają wielonienasycone kwasy tłuszczowe (omega-3 i omega-6), które wpływają na proces utleniania lipidów. Spożywanie tego egzotycznego owocu pomaga utrzymać prawidłowy profil lipidowy – obniża cholesterol LDL, a powoduje wzrost HDL. W konsekwencji może zmniejszyć ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. Jedzenie „smoczego owocu” zmniejsza także poziom glukozy we krwi i trójglicerydów. Wnioski te zostały wysnute po badaniu przeprowadzonym przez Wydział Lekarski i Nauk o Zdrowiu w Malezji.

Ten egzotyczny owoc w naszym kraju dostaniecie w niektórych większych supermarketach. Trzeba jednak pamiętać o tym, że pitaja nie może być spożywana przez każdego, ponieważ wykazuje właściwości alergizujące. Po zjedzeniu tego owocu może wystąpić wysypka, zwiększa się również ryzyko wystąpienia alergii pokarmowej u alergików.

Czytaj też:

To tropikalna „bomba witaminowa”. Ten owoc pomoże na serce i wzmocni waszą odpornośćCzytaj też:

Ten napój to moja „tarcza” przed wirusami. Robię go w 5 minut i nie muszę się martwić o odporność