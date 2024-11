Ten napój to moja „tarcza” przed wirusami. Robię go w 5 minut i nie muszę się martwić o odporność

Żeby zadbać o odporność w okresie jesienno-zimowym najlepiej sięgać po sprawdzone, babcine sposoby. Dobrym wyborem są domowe napary, na przykład z malin, czarnego bzu, imbiru czy lipy. To naturalne źródło witamin i minerałów, które pomagają wzmocnić układ odpornościowy i złagodzić objawy przeziębienia. Niezawodny jest też czosnek, ale przed infekcjami chroni również jedzenie chrzanu. Warto też pić napoje, które wzmacniają odporność. Ich zrobienie jest naprawdę proste, a z pewnością podziękujecie sobie za to, gdy wszyscy wokół będą chorować, a wy nie.

Jak zrobić napój poprawiający odporność? Prosty przepis

Im nasz układ odpornościowy jest silniejszy, tym szanse na zachorowanie są mniejsze, a jeśli już zachorujemy, to szybciej wrócimy do zdrowia. Napój, który w tym pomoże, z łatwością przygotujecie w domu. Większość składników pewnie macie w swojej kuchennej szafce i nie będziecie nawet musieli wychodzić do sklepu.

Przepis: Napój na poprawę odporności Ten napój działa jak „antybiotyk” w płynie, koniecznie spróbujcie sami go przygotować Kategoria Napój Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Składniki 1 łyżeczka niepasteryzowanego octu jabłkowego

1 łyżeczka miodu

1 szklanka wody

1 łyżeczka świeżo startego imbiru

szczypta pieprzu cayenne Sposób przygotowania Namaczanie imbiruZagotujcie wodę, a następnie dodajcie do niej imbir i namaczajcie go przez 5 minut. Dodawanie pozostałych składnikówPóźniej dodajcie ocet, miód, pieprz cayenne i wymieszajcie.

Właściwości napoju z octu jabłkowego i imbiru

Ważnym składnikiem tego napoju jest imbir, który ma właściwości przeciwbakteryjne, a także łagodzi dolegliwości związane ze stanami zapalnymi dróg oddechowych. Z kolei miód także działa bakteriobójczo i zawiera dużo mikroelementów i witamin. Dodatkowo ma również działanie przeciwzapalne, dzięki czemu może zmniejszyć stan zapalny błony śluzowej gardła. Z kolei ocet jabłkowy jest naturalnym konserwantem, przez co pomaga zwalczać drobnoustroje i bakterie, które mogą osłabiać nasz organizm. Kolejny składnik tego napoju, czyli pieprz cayenne, posiada dużą ilość kapsaicyny hamującej neuropeptyd biorący udział w procesach zapalnych.

Inne sposoby na lepszą odporność

Żeby poprawić swoją odporność, warto także jeść kiszonki – są bogate w antyoksydanty i probiotyki, a to właśnie te substancje są odpowiedzialne za odporność naszego organizmu. Ważne jest również, żeby jeść owoce i warzywa – są one bogate w liczne składniki mineralne i witaminy, których dostarczanie do organizmu jest bardzo istotne, ponieważ zapewniają jego prawidłowe funkcjonowanie. Postawcie zwłaszcza na te, które zawierają dużo witaminy C. Istotne jest również, by dostarczać do organizmu odpowiedniej ilości witaminy D3, ponieważ odgrywa ona ważną rolę w regulacji funkcji układu odpornościowego. Do produktów, które zawierają duże ilości tej witaminy, zalicza się tran, a także tłuste ryby morskie (śledź, łosoś, sardynka). Na naszą odporność dobrze działają także fermentowane produkty mleczne, ponieważ zawierają bakterie, które hamują rozwój patogenów, a stymulują wzrost korzystnej mikroflory jelitowej.

