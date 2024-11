Dobre, markowe masło w Biedronce kupisz teraz za mniej niż 4 zł. Łap okazję, bo trwa tylko 1 dzień

Ceny masła stale rosną, ale nie w Biedronce. Sieć sklepów co jakiś czas obniża ceny tłuszczu. W efekcie nierzadko udaje się sporo zaoszczędzić na zakupach. Nie inaczej jest tym razem. Dobre masło znanej marki możesz mieć teraz niemal za półdarmo. Wystarczy, że spełnisz kilka prostych warunków. Zobacz, jak skorzystać z promocji i nie przegap swojej szansy na odciążenie domowego budżetu.

Jak zdobyć dobre masło w Biedronce za pół darmo?

Z oferty na dobre masło mogą skorzystać wszyscy klienci, którzy są członkami programu lojalnościowego Moje Biedronka. Wystarczy więc posiadać dedykowaną aplikację lub kartę, by oszczędzać. Tym razem promocją objęto produkt marki Mleczna Dolina. Za jedno opakowanie tłuszczu o wadze 200 gramów zapłacisz teraz 3 złote i 99 groszy, czyli 48 procent mniej niż zwykle. Obniżka zostanie jednak naliczona dopiero w momencie, gdy kupisz trzy kostki. Promocyjna cena będzie widoczna po wyświetleniu odpowiedniej oferty w aplikacji. Jeśli zdecydujesz się na użycie karty rabat będzie niższy i wyniesie 35 procent (zapłacisz za produkt 4 złote i 99 groszy). Pamiętaj, że jeśli włożysz do koszyka mniej opakowań, upust nie zacznie obowiązywać. W czasie trwania akcji możesz nabyć maksymalnie 3 kostki masła. Nie zapomnij też, że promocja ma ograniczenia czasowe. Zaczyna się i kończy we wtorek, 12 listopada 2024 roku.

Jak przechować zapas masła?

Masło najlepiej trzymać w lodówce w szczelnie zamykanym opakowaniu, z dala od produktów spożywczych wydzielających intensywne zapachy. Możesz je też zamrozić. Warto w takim wypadku podzielić tłuszcz na mniejsze porcje. Niewielkie ilości tłuszczu będzie można później sprawniej i szybciej rozmrozić. Pamiętaj, by nie przechowywać masła w zamrażarce dłużej niż 6 miesięcy. Najlepiej zamrozić je od razu po zakupie i zużyć w ciągu kilku tygodni od tego momentu.

