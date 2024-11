Cukier i mleko za mniej niż 2 złote bez limitu. W Dino możesz sporo zaoszczędzić przed świętami

Na czele listy najczęściej wykorzystywanych produktów w kuchni bez wątpienia znajduje się mleko i cukier. Często dodajemy je nie tylko do napojów i koktajli, ale też różnego rodzaju ciast i deserów. To właśnie te dwa produkty objęło teraz akcją promocyjną. Obie oferty są bardzo atrakcyjne. Zobacz, co zrobić, by z nich skorzystać i zaoszczędzić.

Jak zdobyć mleko i cukier „za grosze” w Dino?

Mleko objęte promocją to produkt UHT marki Krasula (1,5 procent zawartości tłuszczu). Jeśli kupisz 12 jednolitrowych opakowań, cena jednego kartonu wyniesie 1,64 zł. Taniej możesz kupić też cukier marki Diamant i/lub Sweet Family. Wystarczy, że włożysz do koszyka dwa kilogramy słodkiej przyprawy. Wtedy za jedną paczkę zapłacisz złotówkę i 99 groszy. Masz sporo czasu na zrobienie zakupów, bo obie wskazane oferty obowiązują przez 7 dni, to jest od 13 do 19 listopada 2024 roku. Na promocje nie nałożono żadnych limitów. Możesz więc zrobić spory zapas i dużo zaoszczędzić.

Jak przechowywać mleko i cukier?

Co ważne mleko UHT i cukier nie wymagają specjalnego przechowywania. Możesz trzymać je w temperaturze pokojowej bez obaw, że stracą na świeżości lub walorach smakowych. Dobrze sprawdzi się na przykład kuchenna szafka. Słodką przyprawę możesz przesypać z oryginalnego opakowania do szczelnie zamykanego pojemnika. Dzięki temu łatwiej ci będzie z niej później korzystać podczas gotowania czy pieczenia.

Pamiętaj, że mleko UHT zostało poddane specjalnej obróbce i ultrawysokiej temperaturze (Ultra-high temperature processing. UHT). Ten zabieg zniszczył wszystkie drobnoustroje i pozwolił na przechowywanie produktu w temperaturze pokojowej. Przywołana zasada dotyczy jednak tylko zamkniętych kartonów. Po otwarciu należy przenieść je do lodówki i zużyć w ciągu kilku dni.

