Wyjątkowy napój, który Polacy omijają w sklepie. Reguluje ciśnienie krwi, pomaga w lepszym trawieniu

Woda kokosowa to bardzo orzeźwiający napój, który jest pozyskiwany z młodych kokosów. Jest bogata w elektrolity takie jak między innymi potas, sód i magnez, przez co jest świetnym naturalnym izotonikiem. Woda kokosowa doskonale nawadnia organizm i pomaga uzupełnić utracone minerały, zwłaszcza po intensywnym wysiłku fizycznym. I choć na świecie po ten napój sięga bardzo wiele osób, w naszym kraju wciąż nie jest zbyt popularny.

Woda kokosowa ma wiele właściwości zdrowotnych

Picie wody kokosowej dostarcza naszemu organizmowi wielu cennych składników odżywczych. Zawiera też związki polifenolowe o właściwościach antyoksydacyjnych. Działa także przeciwzapalnie, antybakteryjnie, przez co wspiera też układ odpornościowy. Picie takiej wody poprawia krążenie, a także sprzyja dobrej kondycji układu krwionośnego. Niektóre badania sugerują także, że za sprawą potasu regularne picie tego napoju może pomóc w obniżeniu wysokiego ciśnienia krwi. Jest to również skarbnica witaminy B, która niweluje zmęczenie, wspiera układ nerwowy, a także wzmacnia odporność.

Woda kokosowa ułatwia także trawienie. Jej picie może przynieść ulgę osobom zmagającym się z niestrawnością, wzdęciami czy zaparciami. Ten wyjątkowy napój pomaga również w łagodzeniu stanów zapalnych (dzięki naturalnie występującej w niej cytokininie).

Kto nie powinien pić wody kokosowej?

Choć woda kokosowa jest niezwykle zdrowa, to jednak nie każdy powinien po nią sięgać. Z uwagi na właściwości tego napoju, powinny go unikać osoby z wysokim poziomem potasu we krwi, a także ci, którzy borykają się z niskim ciśnieniem tętniczym (ponieważ woda kokosowa może je jeszcze bardziej obniżyć). Ostrożność muszą zachować także osoby na stałe przyjmujące leki o działaniu hipotensyjnym. Zawsze warto skonsultować się z lekarzem lub dietetykiem, zwłaszcza jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości dotyczące wprowadzenia wody kokosowej do swojej diety. Sprawdźcie też, jaka jest różnica między wodą kokosową a mlekiem kokosowym.

