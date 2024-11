Cukier tani jak barszcz teraz w Biedronce. Zróbcie zapasy na święta, a nieźle zaoszczędzicie

Promocje w Biedronce, Lidlu czy innych supermarketach to świetny sposób, żeby zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. Regularne przeglądanie gazetek promocyjnych i korzystanie z aplikacji z ofertami pozwala zaplanować zakupy, a dzięki temu uniknąć niepotrzebnych wydatków. Jest to ważne zwłaszcza teraz, gdy zaczynamy już przygotowania do świąt Bożego Narodzenia i robimy większe zakupy.

Promocja na cukier w Biedronce

Święta tuż-tuż, a cukier to przecież podstawowy składnik świątecznych wypieków. Skorzystajcie z promocji w Biedronce i zaopatrzcie się w niego już dziś, by później cieszyć się smakiem domowych pierników, makowców i innych słodkości bez zamartwiania się o domowy budżet. Tak taniego cukru dawno nie było.

Od dzisiaj (21.11.2024 r.) do soboty (23.11.2024 r.) możecie kupić cukier biały taniej aż o 43 procent. Oferta obowiązuje jednak tylko przez trzy dni, a więc trzeba się spieszyć. Warunkiem skorzystania z promocji jest kupienie pięciu opakowań cukru. Co więcej, limit dzienny to 10 opakowań na kartę Moja Biedronka. Cukier w promocyjnej cenie kosztuje 1 zł 69 gr, a więc to naprawdę korzystna oferta (cena regularna to 2 zł 99 gr). Promocja obowiązuje na cukier biały marki:



Diamant,

Królewski,

Sweet Family,

Polski Cukier.

Gdzie jeszcze można taniej kupić cukier?

Promocje na cukier to idealny moment, by zaopatrzyć się w ten podstawowy produkt na dłuższy czas. Dzięki temu unikniecie nagłych podwyżek cen i będziecie mieć pewność, że zawsze macie pod ręką ten podstawowy produkt. Jest to szczególnie przydatne, gdy pieczecie naprawdę sporo.

Dużo tańszy cukier dostaniecie też w Carrefourze. Promocja obowiązuje na cukier marki „Królewski” oraz „Polski Cukier”. Jest on przeceniony z 2 zł 25 gr na 1 zł 99 gr. Promocja będzie trwać do 25 listopada. Za 10 opakowań zapłacicie więc 19 zł 90 gr. Jeśli z kolei używacie cukru trzcinowego, to w korzystnej cenie dostaniecie go w Aldi – zamiast 5 zł 49 gr będziecie musieli zapłacić tylko 3 zł 99 gr za opakowanie – ta cena obowiązuje do 23 listopada.

