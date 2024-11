Lidl rozdaje dobre masło za półdarmo, ale musisz się spieszyć. Tak tanio kupisz tylko przez jeden dzień

Masło bardzo często wykorzystujemy w kuchni podczas gotowania i pieczenia. Szczególnie duże ilości tego produktu są potrzebne przed świętami Bożego Narodzenia, gdy przygotowujemy mnóstwo ciast i ciasteczek. Warto więc kupić je po okazyjnej cenie – dzięki temu można naprawdę sporo zaoszczędzić.

Masło prawie o połowę taniej w Lidlu

W okresie przedświątecznym mamy naprawdę wiele wydatków, a więc liczy się każda złotówka. Dzięki promocjom możemy zaoszczędzić na zakupie tego podstawowego składnika i przeznaczyć więcej pieniędzy na inne świąteczne wydatki. W Lidlu masło ekstra 82% marki „Pilos” dostaniecie aż o 41 procent taniej. Oznacza to, że za opakowanie masła trzeba zapłacić 4 zł 99 gr zamiast 8 zł 49 gr. Tak atrakcyjna cena obowiązuje jednak tylko przy zakupie trzech opakowań masła. Limit to trzy opakowania na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus. Promocja trwa tylko przez jeden dzień, a więc trzeba się spieszyć. Tak tanie masło kupicie tylko w sobotę (23.11.2024 r.).

Gdzie jeszcze można kupić masło w promocji?

Korzystanie z promocji w supermarketach to prosty i skuteczny sposób na zmniejszenie wydatków na zakupy spożywcze. Teraz masło w okazyjnej cenie można kupić też w innych sklepach. Tańsze masło możecie kupić również w Netto – masło marki „Kerrygold” dostaniecie 18 procent taniej, a to oznacza, że zamiast 10 zł 99 gr trzeba za nie zapłacić jedynie 8 zł 99 gr (promocja trwa do 27 listopada). W Carrefourze przecenione jest masło ekstra „Osełka górska” – aktualnie kosztuje 15 zł 49 gr (promocja trwa do 30 listopada). Z kolei w Auchan za 250 g masła klarowanego musicie zapłacić 14 zł 38 gr zamiast 16 zł 49 gr (promocja trwa do 27 listopada). W Intermarche masło klarowane „Sobik” dostaniecie za 12 zł 99 gr zamiast 15 zł 79 gr, czyli o 17 procent taniej.

Jeśli chcecie naprawdę nieźle zaoszczędzić na zakupach spożywczych, to skorzystajcie też z innych promocji. Teraz w okazyjnej cenie możecie dostać kawę i herbatę, ale też cukier, który przyda się do świątecznych wypieków:

