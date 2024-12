Dobre masło za mniej niż 5 zł w Lidlu, ale tylko przez dzień. Sprawdź, kiedy wybrać się na zakupy

Do świąt Bożego Narodzenia zostało już naprawdę niewiele czasu. Trudno wyobrazić sobie ten okres bez pysznych wypieków, których kluczowym składnikiem często jest masło. To zazwyczaj jednak wiąże się z nadszarpnięciem domowego budżetu, ponieważ produkt ten nie należy do najtańszych, a dodatkowo potrzebne są go dość spore ilości. Dlatego warto już teraz pomyśleć o zapasach masła, zwłaszcza gdy sklepy oferują wyjątkowe promocje.

Promocja na masło w Lidlu

Kupując masło wcześniej, nie tylko unikniecie przedświątecznej gorączki zakupowej, ale także sporo zaoszczędzicie. W Lidlu trwa aktualnie naprawdę atrakcyjna promocja. Masło Pilos ekstra 83% możecie dostać aż o 41 procent taniej. Oznacza to, że za opakowanie masła zapłacicie jedynie 4 zł 99 gr zamiast 8 zł 49 gr, czyli można naprawdę sporo zaoszczędzić, co jest niezwykle istotne zwłaszcza w okresie przedświątecznym, gdy mamy naprawdę dużo wydatków. Promocja obowiązuje tylko jeden dzień – za taką cenę dostaniecie masło w sobotę 07.12.2024 r. Jest też jeden warunek, który trzeba spełnić, a mianowicie kupić trzy opakowania masła. Obowiązuje także limit trzech opakowań na kupon. Szczegóły promocji dostępne są w aplikacji Lidl Plus. Więcej ciekawych promocji znajdziecie w gazetce Lidla – warto ją przejrzeć, bo być może przydadzą wam się też inne przecenione produkty.

Inne promocje na masło

W wielu supermarketach obecnie można znaleźć atrakcyjne promocje na masło. To doskonała okazja, aby zaopatrzyć się w ten podstawowy produkt, który jest niezbędny w kuchni. Ceny masła są znacznie obniżone, przez co przy zakupie większej ilości można jeszcze bardziej zaoszczędzić. Przykładowo: tańsze masło dostaniecie też w Intermarche – obowiązuje promocja 2+1 gratis na masło ekstra Łaciate. Z kolei w Auchan możecie kupić masło Lurpak o 14 procent taniej. W Dino również obowiązuje obniżka cen na ten produkt – przy zakupie czterech sztuk zapłacicie jedynie 5 zł 99 gr za kostkę zamiast 9 zł 49 gr.

