Przed świętami wydajemy krocie na te smakołyki. Bosacka radzi, co wybrać, by nie ryzykować zdrowiem

Wiele osób nie wyobraża sobie Bożego Narodzenia bez czekoladowego Mikołaja. Polacy nagminnie inwestują w tego typu przysmaki. To świetny prezent nie tylko dla najmłodszych, ale również dorosłych. W końcu „duże dzieci” też mają słabość do słodyczy. Wybierając tego typu przysmaki trzeba jednak uważać. Łatwo można się bowiem „naciąć” i sięgnąć po produkty, które nie grzeszą smakiem ani jakością. Co wybrać, by tego uniknąć? Podpowiada Katarzyna Bosacka.

Na co uważać kupując czekoladowego Mikołaja?

Pierwszym sygnałem alarmowym wskazującym na wątpliwą jakość produktu jest – jak zauważa dziennikarka – podejrzanie niska cena. Czekoladowy Mikołaj, który kosztuje mniej niż 2 złote prawdopodobnie nie został wytworzony z wysokogatunkowych surowców. „Gwarantuję, że będzie tam najtańszy tłuszcz palmowy zamiast zdrowego, pożytecznego tłuszczu kakaowego” – zapewnia Katarzyna Bosacka. Warto podkreślić, że tego typu składnik jest szczególnie niebezpieczny dla zdrowia. Dostarcza bowiem organizmowi szkodliwych związków typu trans, które uszkadzają komórki, przyspieszają procesy starzenia, wywołują stany zapalne i obniżają odporność.

Warto też przyjrzeć się bliżej samemu opakowaniu słodkości. Powinien być na nim widoczny skład wyrobu. Jeśli jest on niemożliwy do odczytania gołym okiem, to w naszej głowie powinna zapalić się przysłowiowa czerwona lampka. W sytuacji, gdy producent nie ma nic do ukrycia, zamieszcza etykietę w łatwo dostępnym miejscu. Doczepia ją na przykład w formie zawieszki lub ulotki do danego Mikołaja.

Dobry czekoladowy Mikołaj, czyli jaki?

Dobry Mikołaj powinien być wykonany z prawdziwej czekolady, najlepiej gorzkiej z wysoką zawartością kakao. Biała nie jest najlepszym wyborem. Jej skład zwykle pozostawia wiele do życzenia. Nie ma w nim miazgi kakaowej ani mleka. Zamiast tego znajdziemy tłuszcz palmowy, serwatkę w proszku, emulgatory, stabilizatory i sporo innych niezdrowych dodatków. Biała czekolada w zasadzie nie ma żadnych wartości odżywczych typowych dla jej ciemnego odpowiednika. Może natomiast poważnie zaszkodzić zdrowiu.

Czytaj też:

Dobre masło „za grosze” w Biedronce i Lidlu. Sprawdziliśmy, gdzie jest taniej i możesz się zdziwićCzytaj też:

Bosacka ostrzega: ten ser tylko udaje zdrowy. Internauci grzmią: „Takiego syfu bym nie kupił”