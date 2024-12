Dobra margaryna do pieczenia za darmo w Dino. W gratisie zgarniesz też mleko

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Przygotowania do świąt mocno obciążają domowy budżet. Na szczęście sklepy organizują różnego rodzaju akcje, dzięki którym można podreperować nadwyrężone finanse. Warto zwrócić szczególną uwagę na promocję przygotowaną przez Dino. Sieć rozdaje za darmo margarynę i mleko. Oba produkty przydadzą się podczas pieczenia serników, makowców i innych deserów. Możesz zrobić duży zapas i sporo zaoszczędzić.

Jak dostać margarynę za darmo?

W przedświątecznej promocji za darmo możesz dostać margarynę „Kasię”. Wystarczy, że włożysz do koszyka cztery kostki tłuszczu. Wtedy przy kasie zapłacisz tylko za dwa opakowania. Wydasz więc niespełna dwa złote na sztukę zamiast czterech. Co ważne, oferta nie ma limitu. Nie musisz się zatem ograniczać przy zakupach. To świetna okazja, by zrobić naprawdę spory zapas i sporo zaoszczędzić.

Pamiętaj, że margarynę należy przechowywać w lodówce, z dala od produktów wydzielających intensywne zapachy. Nie zapominaj o jeszcze jednej, bardzo ważnej kwestii – zapas tłuszczu możesz zamrozić i zużyć w dowolnie wybranej chwili. Najlepiej zrobić to w ciągu 6-8 miesięcy (licząc od dnia, w którym trafił on do zamrażarki).

Darmowe mleko – warunki oferty

Dino rozdaje też za darmo mleko UHT (1,5%), Promocja dotyczy produktu marki Krasula. Jeśli weźmiesz z półki 6 kartonów, dwa z nich otrzymasz gratis. Cena jednego opakowania wyniesie w tej sytuacji tylko 2 złote i 19 groszy. Zakupione zapasy możesz przechowywać w temperaturze pokojowej. Dobrym miejscem będzie na przykład szafka kuchenna. Ta zasada dotyczy jedynie zamkniętych kartonów. Po otwarciu mleko powinno trafić do lodówki. Najlepiej zużyć je w ciągu 48 godzin.

