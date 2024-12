Bosacka „prześwietla” świąteczną sałatkę jarzynową. Nawet ta „domowa” może zaszkodzić zdrowiu

Boże Narodzenie zbliża się wielkimi krokami. Dlatego Katarzyna Bosacka, postanowiła przyjrzeć się bliżej przysmakom, które zwykle goszczą wówczas na stole. W jednym ze swoich najnowszych wpisów „prześwietliła” gotowe sałatki jarzynowe, dostępne w sklepach spożywczych i supermarketach. Polacy chętnie sięgają po tego typu produkty, chcąc zaoszczędzić trochę czasu podczas przygotowań do świąt. Nie jest to jednak najlepsze posunięcie. Okazuje się bowiem, że kryje się w nich mnóstwo „chemii”, która wywiera negatywny wpływ na organizm. Można ją znaleźć nawet w tych przekąskach, które do złudzenia przypominają domowe wyroby.

Sklepowe sałatki jarzynowe są pełne chemii

W sałatce jarzynowej dominować powinny warzywa. W sklepowych wyrobach pierwsze skrzypce grają jednak zwykle konserwanty i różnego rodzaju „ulepszacze”. Na liście składników nader często pojawiają się:

substancje zagęszczające ( guma ksantowa, guma guar, acetylowany adypinian diskrobiowy itp.),

guma ksantowa, guma guar, acetylowany adypinian diskrobiowy itp.), regulatory kwasowości (na przykład octany sodu),

(na przykład octany sodu), środki konserwujące (między innymi benzoesan sodu, pirosiarczyn sodu czy sorbinian potasu).

Wskazane substancje, spożywane w nadmiarze, mogą wywołać wiele przykrych dolegliwości i negatywnie wpłynąć na organizm. Dla przykładu pirosiarczyn sodu zmniejsza wchłanianie witaminy grupy B. Co więcej, przeprowadzone badania dowodzą, że związek ten może wywołać reakcje alergiczne i doprowadzić do powstania takich objawów, jak na choćby katar sienny, duszności, bóle brzucha, wymioty, biegunki czy zmiany skórne.

Warto zwrócić również uwagę na benzoesan sodu. Ten konserwant może podrażniać błonę śluzową przewodu pokarmowego i nasilać objawy wrzodów żołądka, zespołu jelita drażliwego czy innych schorzeń występujących w obrębie układu trawiennego. Należy też dodać, że w połączeniu z witaminą C tworzy on toksyczny benzen, związek o destrukcyjnym wpływie ma organizm, który uszkadza szpik kostny i układ nerwowy. Zwiększa też ryzyko rozwoju nowotworów (na przykład białaczki).

Zrób sałatkę jarzynową w domu

Jeśli chcesz uniknąć przywołanych zagrożeń zrób sałatkę jarzynową na własną rękę. Wystarczy ugotować, obrać i pokroić warzywa, a potem wymieszać je z majonezem lub jogurtem naturalnym. Jeżeli obawiasz się, że przygotowanie przekąski zajmie ci za dużo czasu, zrezygnuj z niektórych składników. Sałatka nawet w okrojonej wersji będzie pyszna i bez wątpienia znacznie zdrowsza niż „gotowce” dostępne w sklepach.

