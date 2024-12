Odkryłam skuteczny i tani sposób na wzdęcia. Ten napój poleca znany dietetyk

Spożywanie dużej ilości jedzenia w okresie świątecznym sprzyja wzdęciom. Ta przykra dolegliwość może popsuć radość płynącą z Bożego Narodzenia i spotkań z rodziną. Na szczęście wcale nie musi tak być. W uporaniu się z uczuciem pełności w żołądku pomoże prosty napar przygotowany na bazie przyprawy, którą większość osób ma w swojej kuchni.

Napar z liści laurowych pomaga na wzdęcia

Dietetyk dr Hanna Stolińska w jednym z najnowszych postów opublikowanych w mediach społecznościowych porusza temat wzdęć i innych dolegliwości gastrycznych, które często dokuczają nam w święta. Radzi, jak sobie z nimi poradzić. Skutecznym remedium na niestrawność jest, zdaniem ekspertki, napar z liści laurowych. Związki w nim zawarte stymulują wydzielanie soków żołądkowych i enzymów trawiennych, wspomagają działanie wątroby i ułatwiają pasaż treści pokarmowych przez jelita, a w efekcie poprawia pracę przewodu pokarmowego.

Warto podkreślić, że napar z liści laurowych ma również inne cenne właściwości. Wzmacnia odporność organizmu i wspiera go w walce z drobnoustrojami. Działa bakteriobójczo i przeciwgrzybiczo. Rozgrzewa i łagodzi objawy zakażeń górnych dróg oddechowych. Dlatego warto po niego sięgać zwłaszcza w sezonie zimowym, gdy jesteśmy bardziej podatni na infekcje.

Jak zrobić napar z liści laurowych?

Weź 3-4 liście laurowe, rozkrusz je w dłoniach, wsyp do szklanki lub kubka, a następnie zalej gorącą wodą. Zaparzaj powstały napój pod przykryciem przez 10-15 minut, by „naciągnął”. Na koniec przecedź napar. Pij go nie częściej niż raz dziennie. Po trzech dniach zrób przerwę. Jeśli problem wzdęć nie ustępuje, skonsultuj się z lekarzem. Wzdęcia i niestrawność mogą towarzyszyć wielu różnym chorobom. Dlatego ważne jest to, by znaleźć przyczynę kłopotów i ich nie bagatelizować.

Napar z liści laurowych – przeciwskazania

Po napar z liści laurowych nie powinny sięgać małe dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży oraz w okresie karmienia piersią. Przeciwskazaniem do jego stosowania jest również farmakoterapia. Związki zawarte w naparze mogą bowiem wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami i nasilać lub osłabiać ich działanie. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem przed włączeniem napoju do diety.

