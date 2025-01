Polacy nie doceniają tej zdrowej kaszy. Zobacz, dlaczego bije na głowę tradycyjną kaszę gryczaną

Kasza gryczana może występować w różnych odsłonach. Większość osób doskonale zna wariant ciemny, palony. Gości on zresztą w polskiej kuchni dość często jako zamiennik ziemniaków, ryżu czy makaronów. Mało kto pamięta, że istnieje jeszcze jedna wersja wspomnianej kaszy – biała (niepalona). Warto sobie o niej przypomnieć, bo jest znacznie zdrowsza niż tradycyjny, znany wszystkim przysmak. Zobacz, jakie ma właściwości.

Biała kasza gryczana, czyli jaka?

Biała kasza gryczana nie jest poddawana prażeniu. Dlatego zachowuje swój jasny kolor i łagodny smak. Nie traci też cennych wartości odżywczych. Nie można tego samego powiedzieć o ciemnym wariancie kaszy. Pozostaje on co prawda cennym składnikiem codziennej diety, ale ma mniej białka i związków aktywnych niż produkt niepalony. Dlatego biała kasza gryczana jest uznawana za zdrowszy artykuł spożywczy. Warto po niego sięgać jak najczęściej.

Co daje jedzenie białej kaszy gryczanej?

Biała kasza gryczana zawiera 4 razy więcej polifenoli niż wariant ciemny (palony). Związki te odgrywają niezwykle ważną rolę w prawidłowym funkcjonowaniu organizmu. wzmacniają odporność, hamują aktywność czynników prozapalnych neutralizują szkodliwy wpływ wolnych rodników i spowalniają procesy starzenia. Obniżają też poziom „złego cholesterolu”. w efekcie zmniejszają ryzyko powstawania blaszek miażdżycowych w tętnicach, a w konsekwencji chronią przed udarem mózgu, zawałem mięśnia sercowego i innymi chorobami układu krążenia.

Biała kasza gryczana zawiera też spore ilości białka i błonnika (odpowiednio 13,5 i 5,9 g w 100 gramach). Te dwa składniki wywierają bardzo pozytywny wpływ na pracę układu pokarmowego. Odpowiadają za usprawnienie procesów trawienia oraz niwelowanie dolegliwości gastrycznych, takich jak na przykład zaparcia. Zapewniają też dłuższe uczucie sytości po posiłku. Dzięki temu mogą wspomóc odchudzanie i ułatwić kontrolowanie masy ciała.

Biała kasza gryczana zawiera też sporą dawkę witamin z grupy B, które wzmacniają koncentrację, poprawiają funkcjonowanie poznawcze i ogólne samopoczucie. W dodatku regulują ciśnienie tętnicze krwi i uczestniczą w wielu przemianach metabolicznych. ich niedobór może doprowadzić do wystąpienia anemii i problemów z pamięcią. Skutkuje też chronicznym zmęczeniem i osłabieniem mięśni.

Jak ugotować białą kaszę gryczaną?

Przyrządzenie białej kaszy gryczanej nie jest skomplikowane. wystarczy jedynie pamiętać o zachowaniu odpowiednich proporcji. Na jedną szklankę suchej kaszy przypadają dwie szklanki płynu. Ziarna należy wypłukać i wrzucić do gotującej się, lekko osolonej wody. Po około 15 minutach będą gotowe. Warto po zakończeniu obróbki termicznej odstawić je na kilka minut, by całkowicie odparowały. Tak przygotowana kasza to świetny składnik wielu różnych dań, między innymi sałatek czy zup.

Czytaj też:

W PRL-u zdobił niemal każdy parapet. Warto sobie o nim przypomnieć, bo ma fenomenalne właściwościCzytaj też:

W PRL-u tępiono go niczym zło, dziś ten owoc to superfood. Zobacz, dlaczego dereń jest tak zdrowy