Zjedz ten owoc wieczorem, a zaśniesz jak niemowlak. Pomoże też na trawienie i odchudzanie

Zimą zazwyczaj zajadamy się mandarynkami, pomarańczami czy jabłkami, a zapominamy wtedy o typowo letnich owocach, takich jak na przykład melony. Są one bogate w wodę, co sprawia, że doskonale nawadniają organizm, szczególnie w gorące dni, ale przecież śmiało można jeść je też zimą. Mają słodki, soczysty miąższ, który jest idealną przekąską, ale też świetnym dodatkiem, na przykład do jogurtu czy owsianki.

Melon pomoże lepiej zasnąć

Jedzenie melona to nie tylko przyjemność – owoc ten pomoże nam też lepiej zasnąć. Melon zawiera magnez, który pomaga wyciszyć układ nerwowy i wspiera regenerujący sen. Zawarta w melonie L-cytrulina pośrednio wspiera produkcję tlenku azotu, który odgrywa kluczową rolę w procesie zasypiania i utrzymaniu wysokiej jakości snu. Dodatkowo dzięki dużej zawartości wody melon pomaga również zapobiegać odwodnieniu, które może zakłócać spokojny sen. Spożywanie melona jako lekkiej przekąski przed snem może więc sprzyjać relaksacji i regeneracji organizmu.

Jakie jeszcze właściwości ma melon?

Melon to owoc o licznych właściwościach zdrowotnych. Jest bogaty w wodę, co pomaga w nawodnieniu organizmu, pozytywnie wpływa też na skórę. Zawiera witaminę C, która wzmacnia układ odpornościowy oraz beta-karoten, korzystny dla zdrowia oczu i ochrony przed stresem oksydacyjnym. Melon dostarcza również potasu, który reguluje ciśnienie krwi i wspiera pracę serca. Dzięki błonnikowi wpływa pozytywnie na trawienie. Jest także niskokaloryczny – w 100 gramach melona jest pomiędzy 28 a 36 kcal, przez co jest idealnym składnikiem w diecie osób dbających o sylwetkę, a dzięki błonnikowi pokarmowemu sprawia, że czujemy się syci przez dłuższy czas i nie podjadamy. Dodatkowo melon jest bogaty w przeciwutleniacze, czyli związki, które neutralizują szkodliwe wolne rodniki. W konsekwencji jedzenie melona (i innych produktów bogatych w przeciwutleniacze) przyczynia się obniżenia ryzyka niektórych chorób, ale też spowolnienia procesów starzenia się.

