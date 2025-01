Dobre masło za mniej niż 5 zł już niebawem w Lidlu. Zobacz, kiedy i jak możesz zaoszczędzić

Zakupy spożywcze na promocjach w supermarketach to doskonały sposób na zaoszczędzenie pieniędzy. Sklepy często oferują zniżki na produkty codziennego użytku, a jeśli regularnie śledzimy oferty, możemy kupić je w niższych cenach. Warto także korzystać z promocji typu „2 w cenie 1”. Dzięki temu można zaoszczędzić pokaźną sumę, nie rezygnując z kupowania ulubionych produktów.

Dobre masło w niskiej cenie w Lidlu

W Lidlu będziecie mogli kupić dobre masło znacznie taniej niż normalnie, a dzięki temu podreperować budżet, który z pewnością jest mocno nadszarpnięty z uwagi na święta Bożego Narodzenia. Tylko w sobotę (11.01.2025 r.) masło ekstra Pilos 83 % kupicie o 37 procent taniej. Oznacza to, że zapłacicie 4 zł 99 gr zamiast 7 zł 99 gr. Ta promocja obowiązuje jednak tylko przy zakupie trzech sztuk masła. Szczegóły promocji dostępne są w gazetce Lidla. Kupując masło w promocji, można zaoszczędzić znaczną kwotę, która przy większych zakupach daje realną różnicę w budżecie. Dodatkowo, korzystając z promocji, możecie zaopatrzyć się w większe ilości masła, zwłaszcza jeśli pieczecie sporo ciast.

Gdzie jeszcze można kupić tańsze masło?

Masło jest niezwykle wszechstronnym składnikiem, który bardzo przydaje się w kuchni, między innymi do smażenia czy pieczenia, ale też po prostu do smarowania kanapek. Śledzenie gazetek promocyjnych różnych sklepów to świetny sposób na zakup masła w znacznie niższej cenie. Sklepy regularnie oferują zniżki na ten podstawowy produkt, a porównując oferty w gazetkach, można znaleźć najlepsze promocje. Tańsze masło o 26 procent kupicie też w najbliższą sobotę w Aldi. Warto również wybrać się do Auchan, ponieważ masło lekko solone Lurpak również dostaniecie w promocyjnej cenie. Z kolei w Netto obowiązuje promocja 2+1 na masło Łaciate.

