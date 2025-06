Pyszny obiad w 15 minut. Ten przepis na makaron z dwoma dodatkami uratuje twój dzień

Szybkie obiady to często prawdziwe wybawienie, kiedy brakuje czasu na długie gotowanie. W takich momentach niezastąpione okazują się dania, które można przygotować w kilkanaście minut – a wśród nich niekwestionowanym królem jest makaron. Dzięki swojej wszechstronności i prostocie, pozwala na stworzenie smacznego, sycącego posiłku niemal z tego, co akurat mamy pod ręką. To idealne rozwiązanie, gdy liczy się każda minuta, jednak chcemy zjeść coś ciepłego i domowego.

Pomysł na błyskawiczny obiad

Makaron aglio olio to klasyka włoskiej kuchni i idealny pomysł na szybki obiad – jest prosty, ale pełen smaku. Kluczem do jego wyjątkowego aromatu jest użycie naprawdę dobrej jakości oliwy z oliwek extra virgin, bo to ona tworzy podstawę sosu. Ważne jest także, by czosnek podsmażyć na małym ogniu – delikatnie, tak by się nie przypalił, bo wtedy zrobi się gorzki, niesmaczny i zdominuje całe danie. Jest jeszcze jeden szczegół, o którym trzeba pamiętać – do ugotowanego makaronu trzeba dodać odrobinę wody z jego gotowania, co sprawi, że sos pięknie oblepi makaron.

Przepis: Makaron aglio olio Ten makaron jest banalnie prosty w przygotowaniu i naprawdę pyszny. Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Włoska Czas przygotowania 15 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 402 w każdej porcji Składniki 200 g makaronu spaghetti

3–4 ząbki czosnku

1/4 szklanki oliwy z oliwek extra virgin

sól do smaku Sposób przygotowania Gotowanie makaronuUgotuj makaron al dente w dużej ilości osolonej wody (zgodnie z instrukcją na opakowaniu). Przygotowanie czosnkuW międzyczasie obierz czosnek i pokrój go w cienkie plasterki. Na patelni rozgrzej oliwę z oliwek na średnim ogniu. Dodaj czosnek i smaż powoli, aż lekko się zarumieni. Łączenie składnikówOdcedź makaron, zostawiając około 1/4 szklanki wody z gotowania. Wyłóż ugotowany makaron na patelnię z oliwą i czosnkiem. Wymieszaj dokładnie całość, dodając odrobinę wody z gotowania, żeby makaron lepiej pokrył się oliwą. Dopraw solą do smaku i jeszcze raz wymieszaj.

Z czym jeszcze można przyrządzić makaron?

Szybkie makarony to doskonały sposób na smaczny obiad bez długiego stania przy kuchence. Jednym z najprostszych rozwiązań jest makaron z pesto – wystarczy ugotować ulubiony rodzaj, wymieszać go z gotowym pesto bazyliowym, pomidorowym albo rukolowym i posypać odrobiną parmezanu. Inną ekspresową opcją jest makaron z tuńczykiem i pomidorami. Wystarczy podsmażyć czosnek, dodać tuńczyka z puszki i pomidory (mogą być świeże lub z puszki), chwilę poddusić i połączyć z ugotowanym makaronem. Bardzo popularna jest też wersja z pieczoną fetą i pomidorkami koktajlowymi – wystarczy zapiec je razem w piekarniku lub podsmażyć na patelni, a potem wymieszać z makaronem i świeżą bazylią. Świetnie sprawdzi się również makaron ze szpinakiem i mascarpone – wystarczy podgrzać na patelni czosnek ze szpinakiem, dodać mascarpone, aż powstanie kremowy sos i połączyć z makaronem.

