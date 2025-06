Ekspertka: jedz te owoce codziennie. Mogą obniżyć ciśnienie i cholesterol już w 2 tygodnie

Owoce to prawdziwa „bomba witaminowa”, ponieważ zawierają mnóstwo cennych składników odżywczych, takich jak między innymi witamina C, A, E oraz z grupy B. Dzięki temu wspierają odporność, poprawiają stan skóry, włosów i paznokci, a także pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu układu nerwowego i trawiennego. Regularne spożywanie owoców dostarcza organizmowi również błonnika, który reguluje pracę jelit i pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała. Dlatego warto sięgać po owoce każdego dnia, aby zadbać o zdrowie i dobre samopoczucie.

Te owoce są polecane przez specjalistę

Profesor Ewa Stachowska, kierownik Katedry Żywienia i Metabolomiki, w nagraniu opublikowanym na Instagramie, poleciła jedzenie borówek, tłumacząc, jak wiele korzyści możemy z tego czerpać.

Metaanaliza z 2022 roku wskazuje, że po włączeniu na 2 tygodnie borówek do diety stabilizuje się ciśnienie skurczowe i rozkurczowe, stężenie trójglicerydów, cholesterolu całkowitego, lipoprotein o niskiej gęstości (LDL), lipoprotein o wysokiej gęstości (HDL) oraz poziom insuliny. Smaczne i zdrowe – trzeba jeszcze kogoś zachęcać? – wyjaśniła profesor Stachowska.

Jakie jeszcze właściwości mają borówki?

Borówki amerykańskie są nie tylko smaczne, ale i niezwykle zdrowe. Zawierają dużą ilość przeciwutleniaczy, zwłaszcza antocyjanów, które wspierają pracę serca, wzmacniają naczynia krwionośne i spowalniają procesy starzenia. Są także bogate w witaminę C, K oraz błonnik pokarmowy, co z kolei wpływa korzystnie na odporność i trawienie. Regularne spożywanie borówek może poprawić pamięć i koncentrację, a także wspomagać utrzymanie prawidłowego poziomu cukru we krwi. To doskonała przekąska na przykład do szkoły czy pracy – lekka, naturalna i pełna wartości odżywczych. Sprawdź też, w jakiej formie borówki są najzdrowsze.

Kiedy najlepiej jeść owoce?

Owoce są ważnym elementem codziennej diety, dostarczającym niezbędnych witamin, minerałów i błonnika. Jak podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej, zaleca się spożywanie co najmniej 400 g warzyw i owoców dziennie, rozdzielonych na około 5 porcji, z przewagą warzyw. Owoce najlepiej spożywać w pierwszej połowie dnia, kiedy enzymy trawienne są najbardziej aktywne, co sprzyja ich efektywnemu trawieniu i wchłanianiu składników odżywczych. Spożywanie owoców w godzinach popołudniowych i wieczornych nie jest szkodliwe, pod warunkiem, że nie spożywamy ich bezpośrednio po obfitym posiłku. Warto jednak unikać jedzenia owoców tuż przed snem, zwłaszcza tych o wysokiej zawartości cukrów prostych, ponieważ może to prowadzić do fermentacji w jelitach i uczucia wzdęcia. Zobacz też, jak kolor warzyw i owoców wpływa na ich prozdrowotne właściwości.

