To najgorszy majonez, a Polacy kupują go kilogramami. Dietetyk ostrzega: najbardziej kaloryczny

Majonez to wyjątkowo smaczny dodatek, który zyskał ogromną popularność w polskiej kuchni. Jego kremowa konsystencja i wyrazisty smak doskonale komponują się z sałatką jarzynową, czyli nieodłącznym daniem podczas wielu uroczystości rodzinnych. To również świetny składnik wielu innych potraw, takich jak pasty kanapkowe, sosy czy zapiekanki. Majonez sprawdza się także jako prosty, ale niezwykle smaczny, dodatek do kanapek. Choć cudownie wzbogaca nasze potrawy, to okazuje się, że z uwagi na zdrowie, niektórych majonezów lepiej nie kupować.

Najgorszy majonez zdaniem dietetyka

Michał Wrzosek, doktor dietetyki w opublikowanym przez siebie nagraniu wskazał najgorszy majonez. Chodzi o produkt marki „Motyl”.

Nie dość, że jest jednym z najbardziej kalorycznych, to jeszcze ma bardzo długi skład i nawet nie ma w nim prawdziwych jajek, tylko jajka w proszku – powiedział ekspert.

Spożywanie tego majonezu może więc szybko dostarczyć dużą ilość zbędnych kalorii do naszej diety, co z kolei przekłada się na nadprogramowe kilogramy. Po drugie, jego skład pozostawia wiele do życzenia — jest wyjątkowo długi, co sugeruje obecność licznych dodatków, konserwantów lub sztucznych substancji, które mogą być niekorzystne dla zdrowia. Koniecznie sprawdźcie też, jaki jest najgorszy ketchup, czyli produkt, po który Polacy także bardzo często sięgają.

Jaki majonez będzie najlepszym wyborem?

Zdecydowanie lepiej sięgnąć po majonez o krótszym składzie, a w konsekwencji – mający większą wartość odżywczą. Dietetyk jako smaczny i dobry produkt poleca majonez „Kielecki”.

Kiecki ma świetny skład i trochę mniej tłuszczu i kalorii –wyjaśnił dietetyk.

Specjalista zapewnił również, że jest on w 100 procentach polski i od 1959 r. jest produkowany przez „Społem”. Dobrym wyborem jest też majonez wegański „Go Vege”, który ma mało dodatków i prawie dwa razy mniej kalorii niż zwykły. „Dietetycznie super” – podsumował ekspert.

