Jedz garść tych orzechów każdego dnia, a twój mózg „wskoczy na wyższe obroty”. Serce też ci podziękuje

Orzechy to doskonała przekąska, która sprawdzi się zarówno w szkole, jak i w pracy. Są smaczne, sycące i pełne wartości odżywczych. Ich różnorodność – od migdałów po orzeszki ziemne czy nerkowce – sprawia, że każdy znajdzie coś dla siebie. Dzięki wygodnej formie można je zabrać wszędzie, a takie chrupanie orzechów to sama przyjemność. Dzięki swoim właściwościom zdrowotnym są one istotnym elementem piramidy żywienia.

Orzechy włoskie świetnie działają na nasz mózg

Warto do swojej codziennej diety wprowadzić orzechy włoskie, które przez specjalistów są nazywane najzdrowszymi orzechami. Mają właściwości, które wspierają układ nerwowy. Są nazywane „pokarmem dla mózgu” i nie bez powodu. Zawierają dużą ilość kwasów tłuszczowych omega-3, które wspierają funkcjonowanie neuronów i świetnie działają na pamięć oraz koncentrację, poprawiając funkcje poznawcze. Dodatkowo są bogate w antyoksydanty, które chronią mózg przed stresem oksydacyjnym i spowalniają tym samym procesy starzenia się komórek.

Jedzenie orzechów włoskich niesie za sobą szereg innych korzyści zdrowotnych. Z uwagi na dużą zawartość antyoksydantów świetnie wpływają na zdrowie serca i układu krwionośnego. Dodatkowo przez to, że zawierają kwasy tłuszczowe, zwłaszcza kwasy omega-3, obniżają one poziom „złego” cholesterolu LDL i zmniejszają ryzyko miażdżycy.

Dlaczego jeszcze warto jeść orzechy włoskie?

Co więcej, naukowcy z Harvard T.H. Chan School of Public Health doszli do wniosku, że osoby, które regularnie jedzą orzechy włoskie, żyją dłużej. Ich jedzenie wpływa także na poprawę mikroflory przewodu pokarmowego. Może przyczyniać się także do regulowania poziomu cholesterolu. Orzechy włoskie są także doskonałym źródłem magnezu, fosforu i cynku, które wspierają układ kostny i odpornościowy. Dzięki zawartości błonnika, wspomagają trawienie i dają uczucie sytości na dłużej.

Zauważalny wpływ na zdrowie wywołuje spożycie zaledwie jednej porcji orzechów dziennie. Za jedną porcję możemy uznać 30 gramów orzechów, czyli 1 garść lub dwie łyżki lub około 8-10 sztuk – powiedział dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia.

I choć zdecydowanie jest to przekąska warta polecenia, to osoby na diecie odchudzającej nie powinny jeść jej w nadmiarze – 100 gramów orzechów włoskich to aż 654 kcal. Zobacz też, czego nie robić z orzechami włoskimi, ponieważ wtedy tracą swoje właściwości.

