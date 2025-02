To najzdrowsza „sałata”, a Polacy jej nie doceniają. Obniża cholesterol i pomaga schudnąć

Na półkach sklepowych obok sałaty lodowej, rzymskiej czy masłowej znaleźć można również rukolę, czyli rokiettę siewną. Polacy zwykle ignorują ją podczas zakupów. Nie zdają sobie sprawy, że postępując w ten sposób, działają tak naprawdę na swoją szkodę i tracą szansę na poprawę kondycji zdrowotnej. Dlatego, kiedy następnym razem będziesz uzupełniać kuchenne zapasy, włóż do koszyka rukolę. Świetnie smakuje, a w dodatku jest uznawana za najzdrowszą „sałatę” na świecie.

Rukola – co to takiego?

Rukola zaliczana jest zwykle w poczet sałat. Takie działanie z formalnego punktu widzenia jest błędem, bo rokietta siewna należy do rodziny kapustowatych, a nie liściowatych. Jej znakiem rozpoznawczym są drobne liście o podłużnym kształcie i ciemnozielonej barwie. Ma wyrazisty, orzechowy smak z wyczuwalną nutą goryczki. Stanowi idealny dodatek do kanapek i różnego rodzaju sałatek. Można też zrobić z niej pesto. Świetnie komponuje się z wieloma różnymi produktami, między innymi serami, warzywami i oliwą z oliwek. Jest jednym z podstawowych artykułów spożywczych wykorzystywanych w diecie śródziemnomorskiej.

Czemu rukola jest uznawana za najzdrowszą „sałatę” na świecie?

Rukola to skarbnica związków bioaktywnych ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. W jej składzie znajdziemy między innymi potas, wapń, magnez, a także witaminy (A, E, K, C etc.). Roślina dostarcza również sporej dawki glukozynolanów. Wykazują one silne właściwości antyoksydacyjne. Chronią organizm przed zgubnymi skutkami stresu oksydacyjnego –zwalczają wolne rodniki, przez co spowalniają procesy starzenia, wzmacniają mechanizmy obronne organizmu, a także obniżają poziom „złego cholesterolu”. Tym samym redukują ryzyko rozwoju miażdżycy oraz chorób układu krążenia. Co więcej, przeprowadzone badania dowodzą, że glukozynolany mogą odegrać istotną rolę w profilaktyce schorzeń o podłożu nowotworowym.

Jakie inne właściwości ma rukola?

Rokietta siewna jest produktem niskokalorycznym. Sto gramów tej rośliny dostarcza około 25 kcal. Warto podkreślić, że nawet niewielka porcja rukoli zapewnia długie uczucie sytości. Wszystko dzięki błonnikowi pokarmowemu, który znajdziemy w składzie tej „sałaty”. Wskazany makroskładnik nie tylko hamuje uczucie głodu, ale też usprawnia pracę jelit, dzięki czemu spalanie kalorii następuje szybciej. Można więc śmiało powiedzieć, że jedzenie rukoli wspomaga zrzucanie nadprogramowych kilogramów.

Trzeba jednak pamiętać o tym, że rukola zawiera duże ilości witaminy K, dlatego nie jest zalecana pacjentom przyjmującym leki przeciwzakrzepowe. Jej spożywanie może osłabiać działanie medykamentów i wywoływać niespodziewane skutki uboczne. Osoby w trakcie farmakoterapii powinny skonsultować swoją dietę z lekarzem prowadzącym.

