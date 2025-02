Dietetyk ostrzega: to najgorszy tłuszcz do smażenia. Polacy używają go nagminnie

Wielu Polaków nie zwraca uwagi na to, na jakim tłuszczu smaży swoje potrawy, co może mieć poważne konsekwencje dla zdrowia. Często sięgają po konkretne produkty z uwagi na ich cenę lub po prostu swoje przyzwyczajenie. Warto jednak świadomie dobierać tłuszcze do obróbki termicznej, aby zadbać o swoje zdrowie na dłuższą metę. Dr Bartosz Kulczyński wyjaśnił, jaki tłuszcz jest najgorszy do smażenia. Podpowiedział też, po jakie rodzaje sięgać, by nie odbiło się to negatywnie na naszym zdrowiu.

To najgorszy tłuszcz do smażenia

Dr Bartosz Kulczyński, naukowiec, dietetyk, technolog żywności i żywienia w opublikowanym przez siebie nagraniu „wziął pod lupę” tłuszcz, na którym często smażą Polacy, a pod żadnym pozorem nie powinni tego robić.

Do smażenia na pewno nie stosujemy żadnych olejów, w których dominują wielonienasycone kwasy tłuszczowe – zaczął specjalista.

Przykładem takiego tłuszczu jest między olej słonecznikowy, który jest bardzo popularny i ma go w swoich domach wielu Polaków, a także stosuje go podczas smażenia.

Niestety, wykorzystanie go w tym celu jest jednym z najpoważniejszych błędów dietetycznych, jakie możemy popełnić – dodał specjalista.

Ekspert zwrócił uwagę, że wszystkie oleje, w których przeważają wielonienasycone kwasy tłuszczowe, stosujemy wyłącznie na zimno, na przykład jako dodatek do sałatek, twarogu lub past kanapkowych.

Wielu przedstawicieli z tej grupy to bardzo zdrowe produkty, ale wyłącznie wtedy, gdy spożywamy je na surowo. Podgrzane po pierwsze tracą swoje właściwości zdrowotne, a po drugie powstają z nich szkodliwe związki – podsumował.

Na jakim tłuszcz najlepiej smażyć?

Wiele osób zastanawia się więc, na jakim tłuszczu najlepiej jest smażyć. Dietetyk zauważył, że odpowiedź na to pytanie, jest skryta we właściwościach fizycznych i chemicznych tłuszczów.

Każdy rodzaj tłuszczu jest wyjątkowy, bo jest zbudowany w nieco inny sposób, a mówiąc konkretnie – ma odmienną strukturę chemiczną i to właśnie ona w największym stopniu determinuje to, czy dany tłuszcz nadaje się do smażenia, czy też nie – powiedział dr Bartosz Kulczyński.

Specjalista dodał, że najlepsze do smażenia są tłuszcze nasycone, takie jak masło, smalec czy olej kokosowy.

Z tych produktów powstaje najmniej szkodliwych związków. Niemniej tłuszczów nasyconych mamy zazwyczaj wystarczająco w swojej codziennej diecie – zauważył ekspert.

Dietetyk dodał, że alternatywą dla tłuszczów nasyconych są tłuszcze jednonienasycone. Jest to między innymi oliwa z oliwek czy olej rzepakowy.

