Tak wybieram najlepsze awokado. W sklepie zwróć uwagę na 3 rzeczy

Awokado to owoc o wyjątkowym smaku i teksturze, który stał się prawdziwym hitem w kuchni na całym świecie. Jego jedzenie świetnie wpływa na nasz organizm – jest bogate w zdrowe tłuszcze jednonienasycone, które wspierają pracę serca. Dodatkowo awokado zawiera dużą ilość błonnika pokarmowego, witamin (zwłaszcza witaminy E, K oraz witamin z grupy B) oraz minerałów, takich jak między innymi potas. Dzięki swoim właściwościom odżywczym awokado wspomaga układ odpornościowy, poprawia kondycję skóry i dostarcza energii. Jest cenione również za swój świetny smak. Jednak, by móc się nim delektować, trzeba wybrać naprawdę dobre awokado.

Jak wybrać najlepsze awokado?

Wybór najlepszego awokado może być nieco trudny, ale kilka prostych wskazówek pomoże znaleźć owoc najlepszej jakości. Przede wszystkim, zwróć uwagę na skórkę – powinna być ciemnozielona lub prawie czarna, ale z pewnością nie może posiadać ciemniejszych plam – wskazują one, że owoc jest zepsuty. Kolejne kryterium to twardość awokado. Jeśli awokado jest zbyt twarde, oznacza to, że nie jest jeszcze dojrzałe, natomiast jeśli jest zbyt miękkie i łatwo o wgniecenia, może być przejrzałe.

Dobrze jest też zerknąć na mały ogonek (szypułkę) – jeśli łatwo się odrywa i pod spodem widać przygaszony zielony kolor, awokado jest gotowe do jedzenia. Odcień brązowy z kolei wskazuje na to, że owoc już przejrzał. Jeśli planujesz zjeść awokado dopiero za kilka dni, lepiej wybierać owoce, które są lekko twarde, by w domu dojrzały w temperaturze pokojowej.

Co można przygotować z awokado?

Awokado można jeść na wiele sposobów – zarówno na surowo, w sałatkach, jak i jako składnik smacznych past czy smoothie. Doskonałym pomysłem jest klasyczne guacamole, które świetnie sprawdza się jako dip na przykład do tortilli. Można też dodać awokado do sałatki – ten „kremowy element” doskonale łączy się z pozostałymi warzywami i jest wspaniałym urozmaiceniem. Dla miłośników smoothie, awokado to idealny składnik, który nadaje napojom wyjątkowo kremową konsystencję, ale sprawia też, że lepiej zaspokajają głód. Awokado możesz połączyć z bananem i kakao, ale też zmieszać na przykład ze szpinakiem, tworząc pyszny i zdrowy koktajl. Warto też spróbować awokado w roli głównego składnika past do chleba. Zobacz, jak przygotować pastę z awokado w 10 minut.

Czytaj też:

Dodaj ten składnik do omleta, a wyjdzie sycący i puszysty. Mój mąż uwielbia to śniadanieCzytaj też:

Ten zielony koktajl to patent mojej przyjaciółki na „figurę modelki”. Pij go, a boczki znikną