To najgorsze owoce do jedzenia zimą, a Polacy je uwielbiają. Są wręcz „naszpikowane” chemią

Owoce są niezwykle zdrowe, ponieważ zawierają mnóstwo witamin, minerałów i błonnika, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Są doskonałym źródłem naturalnych antyoksydantów, które chronią komórki przed szkodliwym działaniem wolnych rodników. Ich regularne spożywanie wzmacnia odporność, poprawia trawienie. Okazuje się jednak, że zimą niektóre z nich należy omijać w sklepie szerokim łukiem.

To najgorsze owoce do jedzenia zimą

Teraz większość owoców jest dostępna niemal przez cały rok. Znana ekspertka kulinarna, Ewa Wachowicz, zwróciła jednak uwagę na to, że jedzenie niektórych z nich może wcale nie wyjść nam na zdrowie. Owoce, które są importowane do Polski, są „naszpikowane” chemią i mogą szkodliwie działać na nasz organizm, gdy będziemy się nimi zajadać w zimowych miesiącach. Mowa na przykład o truskawkach. Są one sprowadzane między innymi z Grecji, Maroka czy Włoch, a więc żeby znieść dobrze podróż, muszą być też porządnie zakonserwowane. W konsekwencji takie owoce są poddawane zaawansowanej obróbce termicznej, która wydłuża ich świeżość, ale sprawia, że są one mniej zdrowe. Dodatkowo należy pamiętać o tym, że takie truskawki sprzedawane zimą w naszym kraju najczęściej są „gąbczaste” i pozbawione smaku.

Po jakie owoce sięgać w zimowych miesiącach?

Ewa Wachowicz podkreśliła, że w okresie późnej jesieni i zimy warto sięgać z kolei po cytrusy. To właśnie pomarańcze, grejpfruty i mandarynki są idealnym wyborem o tej porze roku, ponieważ są wtedy najsmaczniejsze. Oprócz wyjątkowego smaku, wyróżniają się licznymi właściwościami prozdrowotnymi – są bogate w antyoksydanty, zawierają dużą ilość witaminy C i wspierają odporność w sezonie grypy oraz infekcji. Nie można też zapominać o jabłkach – naszym rodzimym skarbie, dostępnym w Polsce przez całą zimę.

