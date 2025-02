Dino „ścina” ceny dobrego cukru i oleju. Biegnij do sklepu, zanim wszystko wykupią

Najnowsza gazetka Dino obfituje w różnego rodzaju promocje. Na szczególną uwagę zasługują dwie z nich. Dotyczą bowiem podstawowych produktów, bez których większość Polaków nie wyobraża sobie codziennego gotowania. Chodzi o cukier i olej. Pierwszy z wymienionych produktów jest jednym z najczęściej wykorzystywanych dodatków do kawy, herbaty, a także innych napojów i różnego rodzaju deserów. Z kolei oleju nagminnie używamy do smażenia, marynowania oraz przygotowania rozmaitych sosów czy dressingów. Nie dziwi więc fakt, że cukier i olej należą do najczęściej kupowanych towarów w Polsce. Teraz możesz je nabyć po znacznie niższej cenie niż zazwyczaj. Warunki oferty są naprawdę atrakcyjne i różnią się od tych „dyktowanych” przez inne znane sieci sklepów.

Cukier „tani jak woda” w Dino

Dino przecenia cukier Diamant i Sweet Family. Teraz paczka słodkiej przyprawy kosztuje tylko 1 zł 79 gr. Rabat zostanie jednak naliczony dopiero przy nabyciu dwóch sztuk wymienionych wyżej produktów. Możesz je ze sobą łączyć lub sięgnąć po tylko jedną ze wskazanych marek. Wybór należy do ciebie. Ważne jest to, by w twoim zakupowym koszyku znalazły się co najmniej dwa kilogramy cukru. W przeciwnym razie obniżka nie będzie obowiązywać. Warto zauważyć, że cena słodkiej przyprawy poza promocją wynosi 2 zł i 99 gr.

Tani i dobry olej w ofercie Dino

Dino sprzedaje taniej Olej Polski (rzepakowy) i olej słonecznikowy Fithia. Sieć zmniejszyła ceny tych tłuszczów o ponad 20 procent. Koszt obu wskazanych produktów jest identyczny. Wynosi 5 złotych i 99 groszy. Tyle zapłacisz za jedną butelkę oleju o litrowej pojemności (zarówno słonecznikowego, jak i rzepakowego). Pamiętaj, że tego typu towary wymagają specjalnego przechowywania. Należy je trzymać w chłodnym, suchym i zacienionym miejscu. Z dala od źródeł ciepła i światła.

Kiedy skorzystać z promocji w Dino?

Zazwyczaj promocje organizowane przez duże sieci handlowe trwają przez dość krótki czas. Nierzadko zaczynają się i kończą w tym samym dniu. W efekcie trzeba się bardzo spieszyć, by skorzystać z proponowanego rabatu. Poza tym na klientów nakładane są różnego rodzaju limity, które nie pozwalają na duże oszczędności. W przypadku Dino i wskazanych promocji na cukier i olej jest inaczej. Akcja trwa cały tydzień – od środy do wtorku (5-11 lutego 2025). Możesz kupić tyle produktów, ile chcesz, nie tracąc szansy na odciążenie domowego budżetu.

