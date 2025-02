Polscy seniorzy powinni się nim zajadać. Dietetyk: hamuje demencję i poprawia wzrok

Doktor Bartek Kulczyński to doświadczony specjalista z zakresu dietetyki. Ekspert chętnie dzieli się swoją wiedzą w sieci. Tworzy materiały dotyczące zdrowego odżywiania. Radzi, jakie produkty kupować, a co lepiej omijać szerokim łukiem. W jednym z ostatnich nagrań opowiada o korzyściach, jakie niesie za sobą spożywanie szpinaku. Wiele osób nie ma o nich bladego pojęcia. Ta wiedza może jednak zrewolucjonizować twoje podejście do diety.

Jedzenie szpinaku poprawia wzrok i hamuje demencję

Doktor Bartek Kulczyński podkreśla, że nie ma drugiego takiego produktu jak szpinak. Żaden inny artykuł spożywczy nie zawiera tak dużej dawki luteiny. Opisywane warzywo jest najbogatszym źródłem pokarmowym tego składnika, dlatego odgrywa niezwykle istotną rolę w profilaktyce chorób oczu i zaburzeń widzenia, które często dotykają osoby po pięćdziesiątym roku życia.

Luteina obecna w szpinaku działa jak naturalne okulary przeciwsłoneczne dla naszych oczu. Gromadzi się ona w siatkówce oka, a konkretnie w jej centralnej części, nazywanej plamką żółtą, która odpowiada za ostre widzenie. Luteina pochłania światło niebieskie, które emituje słońce, a także ekrany różnych urządzeń. Dzięki temu [...] chroni narząd wzroku przed uszkodzeniami. Badania pokazują wprost, że spożywanie dużych ilości luteiny zmniejsza ryzyko rozwoju późnej postaci zwyrodnienia plamki żółtej o 26 procent i zaćmy jądrowej o 25 procent, czyli dwóch najczęstszych chorób wieku starszego, które odpowiadają za pogorszenie widzenia – zauważa ekspert.

Szpinak obfituje również w witaminę K1. Jedna garść świeżych liści warzywa pokrywa zapotrzebowanie na wskazany związek w 200 procentach. Wywiera on pozytywny wpływ na układ szkieletowy. Wzmacnia kości i zapobiega złamaniom. To ważna informacja zwłaszcza dla kobiet w okresie menopauzy, które są szczególnie narażone na szybką utratę masy kostnej i występowanie osteoporozy. Przywołana choroba rozwija się po cichu i znacznie utrudnia codzienne funkcjonowanie. Prowadzi też do wielu powikłań, które stanowią bezpośrednie zagrożenie dla życia.

Włączenie do diety opisywanej „zieleniny” pomaga również zadbać o zdrowie mózgu. Roślina dostarcza bowiem sporej ilości folianów. Związki te biorą udział w produkcji takich neuroprzekaźników jak na przykład serotonina czy dopamina. Co więcej, obniżają poziom aminokwasu zwanego homocysteiną. Jego nadmiar uszkadza naczynia zaopatrujące mózg w krew, co z kolei skutkuje pogorszeniem funkcji poznawczych i zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia choroby Alzheimera oraz demencji.

Na co jeszcze pomaga szpinak?

Szpinak jest źródłem nieorganicznych związków azotu, dzięki czemu podnosi poziom tlenku azotu we krwi. W rezultacie usprawnia krążenie: zmniejsza napięcie w naczyniach krwionośnych i ułatwia przepływ krwi. Poprawia ukrwienie tkanek, a także zapobiega powstawaniu zakrzepów i zmniejsza ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Co więcej, liczne badania naukowe wykazały – jak podkreśla dr Bartek Kulczyński – że spożywanie szpinaku może przyczyniać się do ochrony przed nowotworami, między innymi rakiem piersi, jelita grubego czy płuc. Liście szpinaku korzystnie działają też na wątrobę. Wspomagają jej pracę i przyspieszają usuwanie toksyn z organizmu.

Jak jeść szpinak?

Doktor Bartek Kulczyński radzi, by jeść szpinak co najmniej trzy razy w tygodniu. Wiele osób rezygnuje jednak z włączania tego produktu do diety. Wszystko przez szczawiany obecne w warzywie. To związki antyodżywcze, które przyczyniają się do powstawania kamieni nerkowych. Ryzyko ich pojawienia się można jednak, jak wskazuje ekspert, ograniczyć prawie do zera. Wystarczy częściej sięgać po produkty bogate w wapń (na przykład sery i fermentowane wyroby mleczne). Związek ten zapobiega przedostawaniu się szczawianów do krwioobiegu. Poza tym warto dbać o odpowiednie nawodnienie organizmu i gotować szpinak przed spożyciem. Obróbka termiczna warzywa pozwala zredukować ilość szczawianów i zmniejszyć ich poziom nawet o 87 procent. Utraci ono co prawda podczas gotowania część wartości odżywczych, ale wciąż będzie cennym sprzymierzeńcem naszego zdrowia

