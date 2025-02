Gdy widzę w sklepie „owoc szczęścia”, od razu go kupuję. Obniża ciśnienie i spowalnia starzenie

Pomarańcza olbrzymia to nic innego jak pomelo. Ten tropikalny przysmak jest największym z cytrusów. W Azji nazywają go owocem szczęścia. Zresztą nie bez powodu. Jest nie tylko smaczny, ale i pełen wartości odżywczych. Dostarcza organizmowi wielu cennych mikroelementów, które zapewniają mu świetną kondycję na długie lata.

Pomelo pomaga zachować młodość na dłużej

Pomarańcza olbrzymia jest źródłem przeciwutleniaczy, które chronią organizm przed stresem oksydacyjnym wywołanym przez nadmiar wolnych rodników. Tym samym niwelują stany zapalne, obniżają poziom „złego cholesterolu”, zapobiegają uszkodzeniom komórek i hamują patologiczne procesy zachodzące w tkankach. Znacznie też poprawiają jakość codziennego funkcjonowania. Co więcej, przeprowadzone badania dowodzą, że antyoksydanty odgrywają niezwykle istotną rolę w profilaktyce chorób nowotworowych. Zmniejszają ryzyko wystąpienia różnych rodzajów raka.

Warto podkreślić, że przeciwutleniacze stymulują produkcję kolagenu i elastyny. Wpływają więc pośrednio na kondycję skóry. Poprawiają jej elastyczność, dzięki czemu jest bardziej napięta, a zmarszczki stają się mniej widoczne. Antyoksydanty zapewniają też tkankom ochronę przed szkodliwymi działaniem czynników zewnętrznych, między innymi promieniowania ultrafioletowego, które daje o sobie znać nie tylko latem, ale też zimą.

Jakie inne właściwości ma pomelo?

Pomelo zawiera wiele mikroelementów. Znajdziemy w nim między innymi sporo potasu (około 216 mg w 100 gramach owocu). Dzięki temu pośrednio wpływa na obniżenie ciśnienia tętniczego. Warto podkreślić, że jego zbyt wysoki poziom sprzyja występowaniu wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład udar mózgu czy zawał serca. Zwiększa też ryzyko uszkodzenia naczyń siatkówki oka i kłębuszków nerkowych. Nieleczone nadciśnienie może doprowadzić do niewydolności nerek i serca, a w konsekwencji przedwczesnej śmierci.

Kto nie powinien sięgać po pomelo?

Przeciwskazaniem do spożywania pomelo jest przede wszystkim alergia na cytrusy. Powinny na niego uważać również osoby w trakcie farmakoterapii. Związki zawarte w pomarańczy olbrzymiej mogą wchodzić w interakcje z przyjmowanymi lekami i nasilać lub osłabiać ich działanie, a w konsekwencji wywołać nieprzewidziane skutki uboczne. Dlatego, jeśli zażywasz jakieś leki, skonsultuj się ze swoim lekarzem prowadzącym przed włączeniem pomelo do diety. Ta zasada dotyczy zresztą nie tylko „owoców szczęścia”, ale też innych cytrusów (grejpfrutów, mandarynek etc.).

