Ten błąd podczas gotowania jajek popełnia mnóstwo Polaków. Przez to nie są już tak zdrowe

Jajka to ważny element naszej diety, ponieważ są bogatym źródłem białka, witamin i minerałów, takich jak witamina B12, D oraz żelazo. Można je przygotować na wiele sposobów – na twardo, miękko, sadzone, w formie jajecznicy czy omletu. Są także ważnym składnikiem wielu potraw, na przykład ciast i sałatek. Są nie tylko smaczne, ale również zdrowe, ponieważ wspierają budowę mięśni, poprawiają funkcjonowanie mózgu i wzmacniają odporność. Dzięki swoim wartościom odżywczym jajka powinny stanowić stały element dobrze zbilansowanej diety. Jeden banalny błąd podczas gotowania może jednak pozbawić ich tego, co najlepsze.

Błąd podczas gotowania jajek

Zbyt długie gotowanie jajek to częsty błąd, który może wpłynąć zarówno na ich smak, jak i wygląd. Prowadzi to do utraty części ich wartości odżywczych. Wysoka temperatura przez dłuższy czas może obniżyć zawartość niektórych witamin i minerałów, a w konsekwencji nie będą one tak zdrowe, jak powinny.

Dodatkowo takie jajka stają się „gumowate”, żółtko robi się bardzo kruche, a wokół niego może pojawić się zielonkawa obwódka, która świadczy o reakcji siarki z żelazem. Choć nie jest to szkodliwe dla zdrowia, wpływa na walory estetyczne i smakowe jajka. Aby uniknąć tego problemu, najlepiej gotować jajka na twardo przez 8–10 minut.

Co jest ważne podczas gotowania jajek?

Gotując jajka musisz pamiętać o kilku zasadach. Bardzo istotne jest, żeby jajka wkładać do już gotującej się wody, a nie wcześniej. Najlepiej gotować je na średnim ogniu i unikać gwałtownego wrzenia. Po ugotowaniu najlepiej schłodzić jajka, wkładające je do zimnej wody. Zatrzyma to proces gotowania, a w konsekwencji obieranie ze skorupki będzie znacznie prostsze. Starsze jajka łatwiej obiera się od świeżych, ponieważ ich błona wewnętrzna oddziela się od skorupki. Koniecznie sprawdź, jak łatwo obrać jajka – prosty trik sprawi, że nie będziesz się męczyć.

