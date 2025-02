Polacy omijają ten owoc, a to błąd! Poznaj sekret na zdrowe serce, lepsze trawienie i odporność

Warto sięgać po mniej znane owoce, ponieważ to doskonały sposób na urozmaicenie codziennej diety i odkrycie nowych, niepowtarzalnych smaków. Dobrze jest również robić to ze względów zdrowotnych, ponieważ skrywają w sobie one moc witamin i minerałów. Jednym z takich owoców, który ma dużo cennych właściwości i genialnie smakuje, jest guawa.

Dlaczego guawa to owoc dobry na serce?

Guawa to owoc, który doskonale wspiera zdrowie serca. Jest bogata m.in. w potas – pierwiastek pomagający regulować ciśnienie krwi. Guawa jest również źródłem błonnika, który obniża poziom złego cholesterolu, zmniejszając ryzyko miażdżycy. Dodatkowo zawiera silne przeciwutleniacze, takie jak likopen i witamina C, które chronią naczynia krwionośne przed uszkodzeniami. Regularne spożywanie guawy może więc wspomagać pracę serca i poprawiać ogólną kondycję układu krążenia, dlatego warto sięgać po nią jak najczęściej.

Jakie jeszcze właściwości ma guawa?

Guawa to owoc o wielu właściwościach zdrowotnych. Dzięki wysokiej zawartości błonnika pokarmowego wspiera trawienie, zapobiega zaparciom i korzystnie wpływa na mikroflorę jelitową. Jest doskonałym źródłem witaminy C, wzmacniającej odporność i wspomagającej walkę z infekcjami. Owoc ten zawiera także przeciwutleniacze, które pomagają zwalczać wolne rodniki, opóźniając procesy starzenia i chroniąc komórki przed uszkodzeniami. Guawa może również wspierać kontrolę poziomu cukru we krwi, co czyni ją wartościowym owocem dla osób dbających o zdrową dietę. Owoc ten jest bogaty również w kwasy tłuszczowe omega-3. Jego jedzenie wspomaga także leczenie stanów zapalnych i poprawia wzrok, a do tego zawiera kwas foliowy, dlatego warto, by do swojej diety włączyły guawę kobiety w ciąży.

Guawę można obrać ze skórki i jeść tak jak jabłko lub gruszkę, ale też wspaniale będzie smakować, gdy ją przekroisz na pół, podsmażysz na maśle, upieczesz lub ugrillujesz.

