Turczynki jedzą je na potęgę i chudną. Nie mają też problemów z wysokim cholesterolem i cukrem

Świat zazdrości Turczynkom szczupłej sylwetki. Okazuje się, że nie trzeba wcale stosować restrykcyjnych diet, by im dorównać. Trzeba włączyć do diety popularny produkt. Bez problemu można go kupić też w Polsce.

Turcja słynie z bardzo dobrej kuchni. A jednak Turczynkom udaje się zachować nienaganną sylwetkę. Wszystko dzięki dobrze zbilansowanej diecie opartej na świeżych, nieprzetworzonych produktach. Mieszkanki Stambułu i innych regionów kraju chętnie sięgają po sery, ryby, a także kaszę bulgur. Zajadają się też „zielonymi orzechami”. To między innymi dzięki nim Turczynki zachowują nienaganną sylwetkę. Polki mogą brać z nich przykład. Co jedzą Turczynki, by mieć szczupłą sylwetkę? Jednym z sekretów szczupłej sylwetki Turczynek są pistacje. Jak to możliwe, że ten dość kaloryczny produkt (100 gramów dostarcza ponad 500 kcal) wspomaga utrzymanie prawidłowej masy ciała? Otóż kalorie kaloriom nierówne. Pistacje mają w swoim składzie duże ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych. Związki te łatwo ulegają utlenianiu, dzięki czemu zapobiegają odkładaniu się tkanki tłuszczowej. Co więcej, opisywane orzechy dostarczają też sporych ilości białka oraz błonnika pokarmowego, które wpływają pozytywnie na pracę układu trawiennego. Usprawniają przemianę materii i przyspieszają spalanie kalorii. Jednocześnie zapewniają długie uczucie sytości po posiłku, co przekłada się na mniejsze ryzyko podjadania i przyjmowania zbyt dużej liczby kalorii. Przeprowadzone badania dowodzą, że spożywanie pistacji obniża stężenie glukozy we krwi i stabilizuje je. To ważna informacja nie tylko dla pacjentów z cukrzycą czy insulinoopornością, ale też osób, które chcą zrzucić nadprogramowe kilogramy. Nagłe „skoki” poziomu cukru w organizmie są bowiem jedną z najczęstszych przyczyn napadów głodu. Te zaś znacznie utrudniają odchudzanie. Nierzadko też niweczą jego efekty. Dlaczego jeszcze warto jeść pistacje? Pistacje wykazują również właściwości antyoksydacyjne oraz hipotensyjne. Zwalczają wolne rodniki, wzmacniają odporność, obniżają ciśnienie tętnicze i spowalniają procesy starzenia. Redukują też poziom „złego cholesterolu”. Tym samym pośrednio zmniejszają ryzyko powstawania wielu problemów zdrowotnych, takich jak na przykład miażdżyca, udar mózgu czy zawał mięśnia sercowego. Należy podkreślić, że wszystkie wymienione wyżej korzyści niesie za sobą włączenie do diety pistacji w naturalnej, nieprzetworzonej formie. Orzechów, które nie są panierowane czy solone. Kto nie powinien jeść pistacji? Pistacje, choć bardzo zdrowe, są silnym alergenem. Mogą wywołać wiele nieprzyjemnych objawów, takich jak na przykład zaczerwienie twarzy, świąd i pieczenie skóry, wysypka, nudności, biegunki czy wymioty. Tym symptomom nierzadko towarzyszy również obrzęk naczynioruchowy, zaburzenia rytmu serca czy spadek ciśnienia krwi. Przeciwskazaniem do spożywania pistacji jest alergia na te orzechy. Czytaj też:

