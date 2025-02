Polacy ruszą do Biedronki po darmowe masło i inne gratisy. Tak dobrych okazji dawno nie było

Tłusty czwartek zbliża się wielkimi krokami. To dobra okazja do tego, by uzupełnić kuchenne zapasy. Tym bardziej że, Biedronka przygotowała dla swoich klientów mnóstwo ciekawych ofert. Sporo dobrych produktów można zgarnąć za darmo. Ten „przywilej” mają klienci, którzy są członkami programu lojalnościowego Moja Biedronka – posiadają dedykowaną kartę lub aplikację na telefon. Na szczęście ich zdobycie nie jest trudne i nie wiąże się z uiszczaniem żadnych opłat. Tak naprawdę każdy może więc zaoszczędzić. Trzeba się jednak śpieszyć, bo rabaty obowiązują przez bardzo krótki czas.

Jak zdobyć darmowe masło w Biedronce?

Promocja obejmuje Masło Extra Polskie marki Mlekovita. Jeśli włożysz do koszyka trzy kostki wskazanego smarowidła, kolejne trzy dostaniesz gratis. W tej sytuacji za jedno opakowanie zapłacisz tylko 4 złote i 75 groszy. Tymczasem cena regularna wynosi niespełna 10 złotych. W sumie możesz zdobyć ponad kilogram dobrego tłuszczu. Musisz się jednak śpieszyć, bo oferta obowiązuje tylko przez jeden dzień. Zaczyna się i kończy we wtorek, 25 lutego 2025 roku. Pamiętaj też o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii – na klientów nałożono limit. Nie można nabyć więcej niż 6 sztuk masła na jedno konto Moja Biedronka w ramach opisywanej akcji (w tym trzy gratis).

Nie zapominaj też, że zakupiony zapas smarowidła możesz spokojnie przetrzymać na później. Wystarczy, że podzielisz tłuszcz na mniejsze porcje i wsadzisz je do zamrażarki. Dzięki temu wydłużysz okres jego przydatności do spożycia nawet do 6 miesięcy. Samo rozmrożenie masła również nie sprawi ci najmniejszego problemu. Jedyne, co musisz zrobić, to przełożyć je do lodówki na kilka godzin.

Inne gratisy w Biedronce

Biedronka rozdaje za darmo nie tylko dobre masło. W gratisie możesz dostać również inne popularne produkty spożywcze, które na co dzień goszczą praktycznie w każdej kuchni. Warto zwrócić szczególną uwagę na trzy z nich:

Mleko UHT 3,2% marki Mleczna Dolina – jeśli kupisz trzy kartony tego nabiału w cenie 1,89 złotych za sztukę, kolejne trzy dostaniesz za darmo (limit dzienny to 12 opakowań).

Biały cukier – akcja dotyczy czterech znanych marek (Diamant, Sweet Family, Królewski, Polski Cukier). Jeśli włożysz do koszyka pięć kilogramów słodkiej przyprawy, kolejne pięć opakowań będziesz mieć za darmo. W tej sytuacji cena jednej sztuki „spadnie" do złotówki i 49 groszy. Limit łączny w okresie trwania akcji to 10 paczek cukru na konto Moja Biedronka. Co ważne. Ta promocja jest skierowana wyłącznie do klientów z dedykowanym oprogramowaniem. Rabat aktywuje się po wyświetleniu oferty w aplikacji. Konsumenci posiadający kartę nie mogą więc z niej skorzystać.

Olej – promocja dotyczy produktów marki Wyborny. Do wyboru masz olej słonecznikowy, rzepakowy oraz rzepakowy z dodatkiem oliwy z oliwek. Jeśli kupisz jedną butelkę tłuszczu, drugą otrzymasz za darmo. W gratisie dostaniesz najtańszą spośród wybranych opcji. Rabat aktywuje się tylko po wyświetleniu oferty w aplikacji Moja Biedronka. Limit łączny w okresie promocji to cztery butelki (w tym dwie gratis).

Wszystkie opisane wyżej promocje trwają przez jeden dzień. Jeśli chcesz zaoszczędzić na zakupie cukru i mleka, musisz pójść do Biedronki w środę, 26 lutego 2025 roku. Jeżeli zależy ci natomiast na nabyciu oleju, odwiedź sieć w poniedziałek, 24 lutego.

