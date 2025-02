Biedronka rozdaje dobre masło za darmo, ale musisz się spieszyć. Towar rozejdzie się w mgnieniu oka

Promocje na artykuły spożywcze to doskonały sposób na oszczędzanie podczas codziennych zakupów. Dzięki nim można kupić ulubione produkty w niższych cenach, co w dłuższej perspektywie pozwala zaoszczędzić naprawdę sporo pieniędzy. Warto śledzić gazetki promocyjne, aplikacje sklepowe i korzystać z programów lojalnościowych, które oferują dodatkowe rabaty. Planując zakupy właśnie w oparciu o takie promocje, można nie tylko zaoszczędzić, ale także zaopatrzyć się w większe ilości podstawowych produktów. To świetny patent na rozsądne gospodarowanie domowym budżetem. Teraz możesz skorzystać z bardzo atrakcyjnej oferty na masło, które w ostatnim czasie jest naprawdę dość drogie.

Promocja na wszystkie masła w Biedronce

W najbliższym czasie warto wybrać się do Biedronki, ponieważ właśnie w tym popularnym supermarkecie będzie można upolować masło w naprawdę atrakcyjnej cenie. Możesz skorzystać z promocji, która obejmuje wszystkie masła w kostkach (200 gramów). Od 27 lutego do 1 marca możesz je kupić w ramach oferty „2 plus 1”. Oznacza to, że kupując dwie kostki masła, tę trzecią dostaniesz całkowicie za darmo. Obowiązuje jednak limit dzienny – 9 opakowań (maksymalnie trzy opakowania gratis) na kartę Moja Biedronka.

Inne tanie masło w Biedronce

Już w tę sobotę (01.03) będzie obowiązywać też inna promocja na masło – obejmuje ona masło ekstra „Mleczna Dolina”. Przy zakupie trzech sztuk, zakupy wyniosłą cię aż o 41 procent taniej w porównaniu do ceny regularnej. Kostka masła będzie kosztować tylko 4 zł 68 gr (cena przed obniżką to 7 zł 99 gr). Warunkiem tak korzystnej ceny jest kupienie trzech kostek masła (promocja nie naliczy się, jeśli kupisz na przykład dwa lub jedno opakowanie). Trzeba się też spieszyć, ponieważ ta oferta będzie obowiązywać tylko przez jeden dzień.

