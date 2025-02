Nie dodaję już mleka ani maślanki do naleśników. Inny płyn sprawdza się sto razy lepiej

Naleśniki można przygotować na wiele różnych sposobów. Nieodzownym elementem klasycznej receptury na te pyszne placki jest mleko. Wiele osób zamienia je na napój roślinny (migdałowy, owsiany etc.), maślankę, jogurt naturalny lub gazowaną wodę mineralną. Na tym jednak lista potencjalnych zamienników tradycyjnego nabiału wcale się nie kończy. Moim niekwestionowanym faworytem jest inny, mniej oczywisty płyn. Stosuję patent, którego nauczyła mnie mama. Jej trik na puszyste naleśniki zasługuje na medal. Sprawdź, czy go znasz.

Co dodać do naleśników zamiast mleka?

Sekretnym składnikiem naleśników mojej mamy jest sok pomarańczowy. Sięgnij po naturalny produkt bez dodatku cukru, sztucznych barwników czy konserwantów. Dzięki temu płynowi placki stają się lekkie i puszyste. Co więcej, zyskują ciekawy, orzeźwiający cytrusowy posmak i naturalną słodycz. Najlepiej podawać je w wersji na słodko – z domowymi przetworami (dżemem lub konfiturą), twarogiem, owocami lub sosem czekoladowym. Wszystko zależy od indywidualnych preferencji.

Naleśniki z sokiem pomarańczowym są znacznie delikatniejsze od klasycznych. Uważaj, by nie przerwać ich podczas przewracania na patelni. Rada: Naleśniki z sokiem pomarańczowym, zamiast mleka mogą się szybciej przypiekać i przywierać do patelni. Dlatego warto ją lekko natłuścić lub dodać do ciasta nieco więcej tłuszczu.

Przepis: Naleśniki bez mleka Są niezwykle delikatne i obłędnie pyszne. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 30 min. Liczba porcji 8 Liczba kalorii 199 w każdej porcji Składniki 160 g mąki

350 ml soku pomarańczowego

2 jajka

3 łyżki oleju roślinnego Sposób przygotowania Robienie ciastaPołącz wszystkie składniki. Możesz to zrobić na przykład za pomocą blendera. Następnie odstaw ciasto na 10-15 minut, by „odpoczęło” i nabrało odpowiedniej konsystencji. Smażenie naleśnikówSmaż ciasto na dobrze rozgrzanej patelni. Zwróć uwagę na to, by dobrze rozprowadzić je po całej powierzchni. Po minucie przewróć naleśnik na drugą stronę i smaż do zarumienienia (około 30 sekund). Podawanie naleśnikówNaleśniki podawaj z ulubionymi dodatkami.

Inne zamienniki do ciasta na naleśniki

Naleśniki można zrobić nie tylko bez mleka, ale też bez mąki. Świetnym zamiennikiem tego popularnego produktu jest na przykład budyń waniliowy lub śmietankowy. Możesz też śmiało wykorzystać zmielone siemię lniane, zblendowane płatki owsiane, a nawet wiórki kokosowe. Nasiona lnu wymieszane z wodą mogą również doskonale zastąpić jajka. Podobnie zresztą jak nasiona chia, tofu lub aquafaba, czyli zalewa konserwowej ciecierzycy (ewentualnie woda pozostała po jej gotowaniu).

