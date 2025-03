To najzdrowszy ketchup zdaniem dietetyczki. Jest bez konserwantów, a Polacy go nie doceniają

Ketchup to popularny sos pomidorowy, który świetnie komponuje się z wieloma daniami. Często używamy go do frytek, hamburgerów, hot dogów czy kanapek, ale sprawdza się także jako dodatek do pizzy, zapiekanek i dań mięsnych. Jego słodko-kwaśny smak wzbogaca potrawy, a dzięki różnym wariantom, takim jak pikantny czy ziołowy, każdy może znaleźć coś dla siebie. Jest uwielbiany na całym świecie. Podczas zakupów warto jednak zadbać o to, by wybrać ketchup z naprawdę dobrym składem.

Najlepszy ketchup zdaniem dietetyczki

Wybieranie produktów z jak najlepszym składem jest bardzo ważne dla naszego zdrowia. Warto zwracać uwagę na to, aby zawierały jak najmniej sztucznych dodatków, konserwantów i nadmiaru cukru. Dotyczy to także ketchupu – najlepszy to taki, który ma wysoką zawartość pomidorów i naturalne składniki.

Dominika Hatala, znana w mediach społecznościowych jako Dietetyk Powszechny opublikowała nagranie, w którym przedstawiła taki najzdrowszy ketchup. Jest nim ketchup Premium Classic marki „Madero”. Zawiera on aż 230 gramów pomidorów na 100 gramów produktu. Dodatkowo jest bez skrobi, mąki, stabilizatorów oraz konserwantów. Nie zawiera także substancji zagęszczających.

Jakie jeszcze ketchupy warto kupić?

Poza wymienionym wyżej ketchupem, dietetyczka poleca też inne, które także są dobrym wyborem. Jednym z nich jest ketchup Premium marki „Roleski”, który ma aż 266 gramów pomidorów na 100 gramów produktu. Co więcej, jest on bez dodatku cukru i podobnie jak poprzedni – bez skrobi, stabilizatorów, konserwantów oraz substancji zagęszczających. Warto sięgnąć także po ketchup marki „Heinz”, który ma 148 gramów pomidorów i także nie zawiera „ulepszaczy”. Do twojego koszyka śmiało może trafić również ketchup dla dzieci marki „Madero” – ma 232 gramy pomidorów na 100 gramów produktu i również jest bez konserwantów. Koniecznie sprawdź też, jakiego ketchupu unikać.

