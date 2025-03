Polacy masowo popełniają ten błąd w kuchni. Ekspertka: to może uszkodzić nerki i układ nerwowy

Jednym z najpopularniejszych akcesoriów wykorzystywanych w polskiej kuchni jest folia aluminiowa. Choć wydaje się nieszkodliwa, może negatywnie wpłynąć na zdrowie. Katarzyna Bosacka postanowiła przyjrzeć się bliżej tej kwestii w jednym z najnowszych materiałów udostępnionych w sieci. O wyjaśnienia poprosiła dr hab. n. med. Aleksandrę Rutkowską, która specjalizuje się w biotechnologii. Ekspertka zwróciła uwagę na jeden popularny błąd, przez który folia aluminiowa staje się toksyczna. Sprawdź, czy też go popełniasz.

Kiedy folia aluminiowa szkodzi zdrowiu?

Folia aluminiowa jest bezpieczna tylko wtedy, gdy pakujemy w nią suche produkty. Sytuacja zmienia się, gdy wykorzystujemy ją do przechowywania kwaśnej żywności, na przykład kanapki z pomidorami, kiszonymi lub marynowanymi ogórkami.

Pod wpływem kwaśnego pH mogą uwalniać się związki glinu z takiej folii i przenikać do żywności [...] Takie związki mogą odkładać się w naszym organizmie, powodując szereg różnych zaburzeń i uszkodzeń narządów. [...] Związki glinu wiąże się z uszkodzeniami nerek czy neurotoksycznością, a więc uszkodzeniem układu nerwowego. To może być szczególnie niebezpieczne u małych dzieci albo kobiet ciężarnych – zauważyła dr hab. n. med. Aleksandra Rutkowska.

Czym zastąpić folię aluminiową?

Specjalistka radzi, by zamienić folię aluminiową na papierową torebkę. Dobrze sprawdzi się też papier śniadaniowy, o ile nie jest powleczony żadnymi dodatkowymi substancjami, które mogłyby zawierać szkodliwe dla zdrowia związki. Można sięgnąć również po bawełniane szmatki nasączone woskiem pszczelim, olejem jojoba i żywicą drzewną. To tak zwane woskowijki. Nie wydzielają żadnych toksyn. Nadają się do wielokrotnego użytku. Nie sprawiają trudności w czyszczeniu i szybko dostosowują się do kształtu produktów spożywczych, które owijają. Poza tym nie zajmują w kuchni dużo miejsca.

