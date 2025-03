Ten zamiennik siemienia lnianego ma prawie 2 razy więcej błonnika. Poleciła mi go zielarka

Siemię lniane to nasiona lnu zwyczajnego, które są cenione za swoje właściwości zdrowotne. Są bogate w błonnik, kwasy tłuszczowe omega-3 oraz lignany o działaniu antyoksydacyjnym. Wspomagają trawienie, regulują poziom cholesterolu. Pomagają w dolegliwościach żołądkowych, a także nawilżają błony śluzowe przewodu pokarmowego. Spożywa się je w postaci mielonej, dodając na przykład do smoothie czy jogurtu lub jako napar.

Najlepszy zamiennik siemienia lnianego

Choć siemię lniane zdecydowanie jest uważane za superfood, to okazuje się, że jest coś jeszcze zdrowszego. Mało osób jednak słyszało o tej roślinie. Chodzi o słodką bazylię, a właściwie jej nasiona, które są niezwykle wartościowe. Dobrze jest więc włączyć je do swojej codziennej diety. Organizm z pewnością nam za to „podziękuje”. Ich wielką zaletą jest to, że zawierają duże ilości błonnika pokarmowego. Okazuje się bowiem, że mają go więcej niż siemię lniane. Dla porównania: nasiona bazylii słodkiej zawierają go 51,5 g na 100 g, natomiast siemię lniane 27 g błonnika na 100 g nasion. Błonnik wspomaga trawienie i pomaga w regulacji poziomu cukru we krwi. Jedzenie produktów, które go zawierają, może więc wspierać odchudzanie.

Jakie jeszcze właściwości mają nasiona słodkiej bazylii?

Nasiona słodkiej bazylii są także bogate w przeciwutleniacze, które spowalniają proces starzenia się organizmu, a także zmniejszają ryzyko wystąpienia niektórych chorób cywilizacyjnych. Dodatkowo wzmacniają także odporność, a więc ich spożywanie jest wskazane zwłaszcza w okresie infekcyjnym. Te drobinki zawierają również sporo witamin, między innymi: A, K czy C. Są też dobrym źródłem żelaza i kwasów omega 3. Ich spożywanie poprawia także kondycję skóry i włosów oraz obniża poziom cukru i cholesterolu we krwi.

Czytaj też:

Dietetyk: Nigdy nie jedz takich ziemniaków. Poważnie szkodzą zdrowiuCzytaj też:

To najzdrowszy ketchup zdaniem dietetyczki. Jest bez konserwantów, a Polacy go nie doceniają