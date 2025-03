Dietetyk: Nigdy nie jedz takich ziemniaków. Poważnie szkodzą zdrowiu

Ziemniaki zawierają wiele cennych mikroelementów ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Dlatego są ważnym składnikiem dobrze zbilansowanej diety. Niewiele osób zdaje sobie jednak sprawę z faktu, że niektóre warzywa są toksyczne i lepiej czym prędzej wyrzucić je ze swojego jadłospisu. Spożycie trujących produktów niesie bowiem za sobą bardzo poważne konsekwencje zdrowotne. Przypomina o tym dietetyk i technolog żywności dr Karolina Kowalczyk w jednym z materiałów udostępnionych w sieci.

Takich ziemniaków unikaj jak ognia!

Ekspertka przestrzega przed jedzeniem kwitnących, kiełkujących i zzieleniałych ziemniaków. Takie warzywa zawierają bowiem spore ilości solaniny. Wytwarzają ją w celu ochrony przed szkodnikami oraz drobnoustrojami. To właśnie ten związek sprawia, że kartofle stają się niebezpieczne i zaczynają zagrażać zdrowiu. Wywiera on bowiem bardzo negatywny wpływ na organizm. Może doprowadzić do silnego zatrucia pokarmowego oraz wielu przykrych dolegliwości takich jak na przykład nadmierna potliwość, bóle głowy, bóle brzucha, nudności, wymioty, biegunki etc.

Dlatego pamiętaj, jeśli na twoich ziemniakach pojawiają się kule [...] lub dużo zielonych części, wyrzuć je. Nie jedz takich ziemniaków – apeluje dr Karolina Kowalczyk.

Warto podkreślić, że w niektórych przypadkach zatrucie solaniną ma jednak znacznie cięższy przebieg. Powoduje drgawki. Uszkadza układ nerwowy, a niekiedy skutkuje niewydolnością krążenia. Zzieleniałe i kiełkujące kartofle są szczególnie niebezpieczne dla seniorów, małych dzieci, kobiet w ciąży i w okresie karmienia piersią, a także pacjentów z przewlekłymi chorobami, niedożywieniem lub upośledzoną odpornością.

Jak właściwie przechowywać ziemniaki?

Ziemniaki najlepiej trzymać w płóciennym worku lub drewnianej skrzynce, która zapewni im odpowiednią wentylację oraz dopływ powietrza. Optymalna temperatura przechowywania warzyw wynosi od 5 do 7 stopni Celsjusza, a najlepszy poziom wilgotności mieści się w przedziale 75-80 procent. Trzeba również pamiętać o jeszcze jednej bardzo istotnej kwestii – ziemniaki należy chronić przed działaniem promieni słonecznych.

