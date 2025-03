Ten niepozorny owoc obniża cukier i „zły” cholesterol. Ekspert wyjaśnia, jak go stosować

Dietetyk dr Bartek Kulczyński chętnie dzieli się swoją wiedzą na temat zdrowego odżywiania. Jeden z materiałów poświęcił znanej, choć niedocenianej roślinie. Niewiele osób włącza ją do codziennego jadłospisu. A szkoda, bo ma mnóstwo cennych właściwości. „Zbijanie” wysokiego poziomu cukru i cholesterolu to dopiero początek długiej listy zalet, którymi może się pochwalić.

Jaka roślina pomaga na wysoki cukier i cholesterol?

Doktor Bartek Kulczyński radzi, by włączyć do diety berberys zwyczajny, a zwłaszcza jego owoce. Są bowiem źródłem berberyny. To związek o wielu cennych właściwościach. Udowodniono, że wykazuje on właściwości hipoglikemizujące, czyli obniżające stężenie glukozy we krwi. Może zredukować jej poziom na czczo średnio o 15 miligramów na decylitr. Zmniejsza bowiem wchłanianie glukozy z jelit do krwi. Działa też ochronnie na komórki trzustki odpowiedzialne za uwalnianie insuliny. W dodatku łagodzi stany zapalne tkanek. Co więcej, berberyna odgrywa istotną rolę w profilaktyce powikłań występujących w przebiegu cukrzycy, takich jak na przykład niewydolność nerek, kardiomiopatia czy neuropatia cukrzycowa. Warto zauważyć, że hipoglikemizująca aktywność związku nie występuje u osób z prawidłowym stężeniem glukozy we krwi, co pozwala zapobiec niedocukrzeniu organizmu.

Regularne stosowanie berberyny prowadzi również do obniżenia poziomu trójglicerydów we krwi. Przywraca równowagę między „złym” a „dobrym” cholesterolem. W efekcie poprawia krążenie i zmniejsza ryzyko rozwoju chorób układu sercowo-naczyniowego (miażdżycy, zawału serca, etc.). W dodatku zapobiega nadmiernej przepuszczalności jelit i wspomaga pracę wątroby. Eksperci wskazują, że berberyna może nawet zmniejszać stłuszczenie tego narządu i wspierać walkę z Helicobacter pylori. To bakteria odpowiedzialna za powstawanie wrzodów żołądka.

Jak włączyć berberys zwyczajny do jadłospisu?

Ze świeżych owoców berberysu zwyczajnego można przygotowywać różnego rodzaju napary. W sezonie jesienno-zimowym i w okresie wczesnowiosennym – gdy nie mamy do nich dostępu – warto sięgnąć po produkty suszone dostępne w sklepach stacjonarnych i internetowych ze zdrową żywnością. Stugramowa porcja to wydatek rzędu 8-10 złotych. Na rynku znajdziemy również suplementy diety z berberyną w składzie. Należy jednak na nie uważać. Tego typu preparaty powinny być przyjmowane po konsultacji z lekarzem.

