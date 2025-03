Polacy jedzą te płatki na kilogramy, a to najgorszy wybór z możliwych. Sprzyjają tyciu i cukrzycy

Płatki owsiane mają wiele cennych właściwości. Przedłużają uczucie sytości po posiłku, zapobiegają podjadaniu i usprawniają przemianę materii. Warto jednak podkreślić, że nie wszystkie produkty dostępne na rynku działają w ten sam sposób. Niektóre mogą nawet bardziej zaszkodzić niż pomóc. Sięga po nie wiele osób, nie zdając sobie sprawy z tego, jak wiele zagrożeń niesie za sobą ten wybór.

Te płatki owsiane lepiej omijaj szerokim łukiem

Wiele osób kupuje płatki owsiane błyskawiczne. To wygodne i szybkie rozwiązanie, dzięki któremu można zaoszczędzić sporo czasu podczas przyrządzania posiłku. Przywołany produkt nie wymaga bowiem gotowania ani specjalnej obróbki termicznej, Wystarczy zalać go gorącym płynem. Po kilku minutach zmięknie i będzie gotowy do spożycia. Dzieje się tak dlatego, że płatki owsiane błyskawiczne są poddawane działaniu pary, a następnie przecinane i walcowane. W efekcie tracą znaczną część swoich walorów odżywczych.

Dietetycy podkreślają też inną wadę błyskawicznych płatków osianych. Mają one wysoki indeks glikemiczny. Przez co ich spożycie powoduje szybki wzrost poziomu glukozy we krwi, a to z kolei zaburza gospodarkę węglowodanową organizmu. Regularne sięganie po płatki owsiane błyskawiczne sprzyja przybieraniu na wadze i powstawaniu insulinooporności. Zwiększa też ryzyko rozwoju cukrzycy typu drugiego. Ta choroba przyczynia się natomiast do wystąpienia wielu innych problemów zdrowotnych, takich jak na przykład niewydolność nerek, zespół stopy cukrzycowej, retinopatia czy neuropatia cukrzycowa.

Jakie płatki owsiane są najlepsze?

Najlepszym wyborem są płatki owsiane zwykle, które nie zostały w żaden sposób przetworzone. Zawierają bowiem najwięcej mikroelementów oraz składników odżywczych ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Co ważne wcale nie trzeba ich gotować. Wystarczy wieczorem zalać je mlekiem, napojem roślinnym lub innym płynem i pozostawić na noc w lodówce, a rano wyjąć i spałaszować razem z ulubionymi dodatkami. Jeśli nie lubisz zimnej owsianki, wcześniej podgrzej lekko płatki. Uważaj tylko, by się nie zagotowały.

